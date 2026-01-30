Ομολογιακή έκδοση 350 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο TITAN με επιτόκιο 3,5%

Στην έκδοση senior unsecured ομολογιών συνολικής αξίας 350 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Όμιλος TITAN, μέσω της θυγατρικής του Titan Global Finance Plc, με λήξη το 2031 και ετήσιο επιτόκιο 3,5%. Οι ομολογίες φέρουν εγγύηση της Titan SA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, η έκδοση συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία κατάρτισης του βιβλίου προσφορών ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά περίπου εννέα φορές.

Η ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής έχει οριστεί για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026. Παράλληλα, προβλέπεται η υποβολή αίτησης για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Dublin και συγκεκριμένα στο Global Exchange Market (GEM), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Στη διαδικασία της έκδοσης, ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) συμμετείχαν οι BNP Paribas, HSBC και Société Générale. Ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) ορίστηκαν οι Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ομίλου και συνδέεται με την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου «Titan Forward 2029».

