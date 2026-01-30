Επανέρχεται από 1η Φεβρουαρίου το κανονικό ωράριο λειτουργίας στους σταθμούς του Μετρό στη Γραμμή 2 που έκλειναν νωρίτερα

Επανέρχεται το κανονικό ωράριο λειτουργίας στους σταθμούς του Μετρό, στη Γραμμή 2, που έκλειναν νωρίτερα λόγω εργασιών, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, από την 1η Φεβρουαρίου οι σταθμοί του Μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» θα είναι και πάλι ανοιχτοί κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά τις 21:40 και ως τη λήξη της κυκλοφορίας.

«Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών περνά σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ενώ προστίθεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Διαβάστε επίσης:

Δεν λειτουργεί το «100» της Άμεσης Δράσης – Οι πολίτες θα πρέπει να καλούν το 112 λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Στα χέρια του 39χρονου επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα – Πατέρας του Ραφαήλ για το πόρισμα: «Πρώτη δικαίωση για το κοπέλι μου»

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη να αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία σε ταξιδιωτικό γραφείο