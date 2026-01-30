Ένα ζευγάρι στην Ινδονησία μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές, καθώς κρίθηκε ένοχο για εξωσυγικό σεξ και κατανάλωση αλκοόλ, πράξεις που θεωρούνται παραβίαση της Σαρία, δηλαδή του ισλαμικού θρησκευτικού νόμου.

Η γυναίκα, ηλικίας 21 ετών, λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του δημόσιου μαστιγώματος στην επαρχία Άτσεχ. Τρεις γυναίκες αστυνομικοί εναλλάσσονταν χτυπώντας την με ραβδί από ρατάν, ενώ εκείνη έκλαιγε. Μετά την κατάρρευσή της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Το ζευγάρι τιμωρήθηκε μαζί με άλλους τέσσερις, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός της ισλαμικής αστυνομίας, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παραβίαση της Σαρία.

Στο θρησκευτικά συντηρητικό Άτσεχ, το δημόσιο μαστίγωμα αποτελεί συνηθισμένη ποινή για παραβάσεις του ισλαμικού νόμου, αν και η πρακτική έχει δεχθεί κριτική από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τον ισλαμικό ποινικό κώδικα του Άτσεχ, οι σχέσεις εκτός γάμου τιμωρούνται με 100 χτυπήματα, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ με 40.

Στην ίδια διαδικασία, ένας αξιωματικός της ισλαμικής αστυνομίας τιμωρήθηκε με 23 χτυπήματα, όπως και η γυναίκα σύντροφός του, επειδή εντοπίστηκαν μαζί σε ιδιωτικό χώρο.

Το Άτσεχ είναι η μοναδική επαρχία στη μουσουλμανική κατά πλειοψηφία Ινδονησία που εφαρμόζει τη Σαρία και τιμωρεί πολλά αδικήματα με δημόσια μαστιγώματα.

