ΚΟΣΜΟΣ

30.01.2026 07:13

Μήνυμα σε Τραμπ: Η Νέα Ζηλανδία δεν θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

30.01.2026 07:13
peace new

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας απέρριψε σήμερα την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να ενταχθεί στο «συμβούλιο ειρήνης» του, εντασσόμενη έτσι στον βραχύ κατάλογο χωρών που έχουν αρνηθεί την πρόταση.

«Η Νέα Ζηλανδία δεν θα ενταχθεί στο συμβούλιο με την τρέχουσα μορφή του, αλλά θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης», ανέφερε μέσω X ο Ουίνστον Πίτερς, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Ωκεανίας.

«Ορισμένος αριθμός χωρών, ιδιαίτερα στην περιοχή, έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν στο έργο του συμβουλίου για τη Γάζα και η Νέα Ζηλανδία δεν θα συνεισέφερε μεγάλη αξία από αυτή τη σκοπιά», ανέφερε ακόμη ο επικεφαλής της νεοζηλανδικής διπλωματίας.

Αρκετές χώρες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για το συμβούλιο αυτό που ανακοίνωσε πως ιδρύει ο αμερικανός πρόεδρος–πολύ λιγότερες ωστόσο, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Νορβηγία και η Κροατία, έχουν απορρίψει ρητώς την πρόσκληση.

Παράλληλα η Ουέλιγκτον επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στον ΟΗΕ.

«Βλέπουμε ρόλο για το συμβούλιο ειρήνης στη Γάζα, που θα πρέπει να εκπληρωθεί σύμφωνα με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», σημείωσε ο κ. Πίτερς.

 Για τη Νέα Ζηλανδία «ως ιδρύτρια χώρα και επί μακρόν υποστηρίκτρια των Ηνωμένων Εθνών, είναι σημαντικό ότι το έργο του συμβουλίου θα είναι συμπληρωματικό και συνεπές με τον χάρτη του ΟΗΕ», τόνισε.

Το «συμβούλιο ειρήνης» που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο χιονοδρομικό κέντρο Νταβός της Ελβετίας ήταν αρχικά συνιστώσα του αμερικανικού σχεδίου για να τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Αλλά η φιλοδοξία που εξέφρασε ο μεγιστάνας να αποκτήσει πολύ ευρύτερο ρόλο, να αναλάβει την επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμια κλίμακα, το μετατρέπει, σύμφωνα με επικριτές της ιδέας, σε όργανο ανταγωνιστικό αν όχι αντίπαλο του ΟΗΕ.

