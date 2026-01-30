Ο διεθνούς φήμης κωμικός Angelo Tsarouchas στο Θέατρο Embassy για δυο μόνο stand up παραστάσεις

Ο διεθνούς φήμης κωμικός Angelo Tsarouchas έρχεται για δύο μόνο STAND UP παραστάσεις τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο Embassy.

Γνωστός για το ξεχωριστό του χιούμορ και την ικανότητά του να συνδέεται με το κοινό μέσα από τις εμπειρίες του ελληνισμού της διασποράς, ο Angelo Tsarouchas παρουσιάζει μία PG friendly stand-up comedy, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Στην καριέρα του έχει συμμετάσχει σε σημαντικές διοργανώσεις όπως τα Gabby Awards της Greek America Foundation στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, το Greek Orthodox Folk Dance & Choral Festival (FDF) με χιλιάδες θεατές, καθώς και το Los Angeles Greek Film Festival.

Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Αντώνης Ρέμος, Γιάννης Πλούταρχος, Σάκης Ρουβάς και Μαρινέλλα.

Ο Angelo Tsarouchas με το μοναδικό ταλέντο του και την ξεχωριστή οπτική του, υπόσχεται δυο βραδιές ξεκαρδιστικού γέλιου, πολιτιστικής ταυτότητας και αναμνήσεων!

