Παραίτηση Αυγενάκη: Όλο το παρασκήνιο με τη γεωργική σχολή Μεσαράς 



Για μία ακόμη φορά ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος όπως είναι γνωστό απαλλάχθηκε από την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου το όνομά του βρισκόταν στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, βρέθηκε στην επικαιρότητα, καθώς ανέλαβε την θέση του Μεταβατικού προέδρου της Αστικής ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ εταιρίας με την επωνυμία «Γεωργική Σχολή Μεσαράς».

Τελικά, μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, αλλά και το ενδεχόμενο να χάσει την βουλευτική του έδρα, με ανάρτηση του ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την θέση αυτή. Να σημειώσουμε ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προτάθηκε για το πόστο από όλους τους εταίρους της Αναπτυξιακής, μεταξύ των οποίων, η Περιφέρεια Κρήτης, και ο δήμος Ηρακλείου.

Μάλιστα, ο πράσινος Δήμαρχος Ηρακλείου είχε σπεύσει να περιγράψει με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια το όραμα του Λευτέρη Αυγενάκη για τη Γεωργική Σχολή, ενώ, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, σημαντικό ρόλο για την πρόταση έπαιξαν δύο αντιπρόεδροι του ΕΛΓΟ, οι οποίοι ήταν συνεργάτες του πρώην υπουργού, οι κ. Βιδάκης και Χατζηνικολάου.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα, κάνοντας αναφορά σε «αγιογραφία ενός άκρως αποτυχημένου υπουργού», «κομματική λαφυραγώγηση» και «ακραία αλαζονεία» .

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης την Τετάρτη μετά τον διορισμό του σε ανάρτησή του σημείωσε ότι αναλαμβάνει με τιμή και αίσθημα ευθύνης την προεδρία του νέου Φορέα.

Μία μέρα αργότερα, σε νέα του ανάρτηση ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί ρίχνοντας τις ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, που «μη έχοντας πολιτικό αφήγημα για πολλοστή φορά, επέλεξαν να θέσουν εν αμφιβόλω μια μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία – και μάλιστα όχι αποκλειστικά τοπικού χαρακτήρα!».

Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τα πράγματα έγιναν λίγο διαφορετικά, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυμούσε να μπει σε νέα συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξ αιτίας του Λευτέρη Αυγενάκη . Έτσι, του διαμηνύθηκε ότι με συνοπτικές διαδικασίες θα έπρεπε να δώσει την παραίτηση του .

Ακόμα υπήρχε ένα καθαρά νομικό θέμα το οποίο θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα στον ίδιο τον Λευτέρη Αυγενάκη .

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Συντάγματος (στην περίπτωση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ), ενδέχεται να υπάρχει ασυμβίβαστο «αν η εταιρεία συνάπτει συμβάσεις/χρηματοδοτήσεις με φορείς του Δημοσίου (π.χ. Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες) για έργα/δράσεις · ή λαμβάνει τακτικές ή ουσιαστικές χρηματοδοτήσεις δημόσιου χαρακτήρα και λειτουργεί στην πράξη ως πάροχος έργων/υπηρεσιών προς το Δημόσιο». Με λίγα λόγια, ο Λευτέρης Αυγενάκης θα κινδύνευε να χάσει την βουλευτική του έδρα καθώς, η ιδιότητα του βουλευτή και η ιδιότητα προέδρου/διοικητή/μέλους του ΔΣ της ΑΜΚΕ θεωρείται ασυμβίβαστη.

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε αναφέροντας ότι «Το είδαμε και αυτό: Πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα, με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς, ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, που με εντολή Μητσοτάκη αμνηστεύτηκε από τη διερεύνηση των ποινικών του ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη. Πρόσθεσε, επίσης, ότι «η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, χωρίς την υποτυπώδη διαβούλευση των μετόχων και μέσω μιας fast track διαδικασίας, μετατράπηκε σε εκτελεστικό όργανο εξυπηρέτησης κομματικών επιδιώξεων και κατέληξε ότι «δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας».

Σφοδρή ήταν και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανακοίνωσή του τόνισε: «Από διερευνώμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Πρόεδρος “Αναπτυξιακού Φορέα”: η αριστεία της ΝΔ! Με ιδιαίτερη “χαρά” και “ικανοποίηση” πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Αυγενάκης, ο πολιτικός που “διαχειρίστηκε” το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έγινε συνώνυμο του ΟΠΕΚΕΠΕ των λαθών, των αποκλεισμών, των προστίμων, της αδιαφάνειας και βέβαια των “Φραπέδων” και των “Χασάπηδων”, αναλαμβάνει Πρόεδρος του νέου Αναπτυξιακού Φορέα, με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσσαράς».

Πυρά και από τη Νέα Αριστερά

Δεν έμεινε αναξιοποίητος ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης, κάθε άλλο. Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις «ικανότητές» του, ειδικά στα αγροτικά, φρόντισε να τον τοποθετήσει πρόεδρο αναπτυξιακού φορέα για την πρωτογενή παραγωγή στην Κρήτη, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την αγροτική εκπαίδευση και έρευνα, δράσεις της ΚΑΠ κ.ά.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φρόντισε να «καθαρίσει» για τον κ. Αυγενάκη, παρότι εμπλέκεται ευθέως στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τώρα, ο μόνιμος στενός συνεργάτης της κυβερνώσας οικογένειας τραβά «ξανά προς τη δόξα». Στην ουσία, επιβραβεύεται.

Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό ακραίας αλαζονείας και κομματικής λαφυραγώγησης του κράτους και της κοινωνίας. Μια πρακτική που θα συνεχίζεται όσο δεν μπαίνει τέλος στην κυβέρνηση της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη.

