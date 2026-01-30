Τα Τρίκαλα πενθούν και αναζητούν απαντήσεις για την τραγωδία στο Βιολάντα – Σήμερα οι  κηδείες της Βασιλικής και της Ελένης

Πέπλο σιωπής, πόνου και αναπάντητων γιατί πλανάται στα Τρίκαλα που σήμερα αποχαιρετούν ακόμη δυο εργαζόμενες γυναίκες του εργοστασίου Βιολάντα. Οι οικογένειες, οι φίλοι και οι συνάδελφοι θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετίσουν τη Βασιλική Σκαμπαρδώνη – Καραγιάννη και την Ελένη Κατσαρού.

Η Βασιλική θα κηδευτεί στον ναό του Αγίου Δημητρίου στη Φιλύρα και η Ελένη στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στα Τρίκαλα. Χθες, συγγενείς φίλοι και συγχωριανοί αποχαιρέτισαν τις άλλες τρεις γυναίκες εργαζόμενες που βρήκαν τραγικό θάνατο στο εργοστάσιο Βιολάντα. Τρίκαλα και Καρδίτσα θρηνούν όχι μόνο για τις ζωές που χάθηκαν, αλλά και για την αίσθηση ασφάλειας που κλονίστηκε από μια τραγωδία που αφήνει πίσω της ανοιχτά ερωτήματα.

Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι η διαρροή προπανίου εξελισσόταν επί μήνες, κάτω από υπόγειες σωληνώσεις που μετέφεραν το αέριο στους φούρνους του εργοστασίου. Το προπάνιο συγκεντρώθηκε σε χαμηλότερους χώρους, όπου ένας σπινθήρας από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό προκάλεσε την ολέθρια έκρηξη. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι πώς έγινε η διαρροή από τις υπόγειες σωληνώσεις.

Στο επίκεντρο των ερευνών έχει μπει ιδιαίτερα η ασφαλτόστρωση που είχε γίνει στους χώρους του εργοστασίου στο σημείο των εξωτερικών δεξαμενών λίγους μήνες πριν από την μοιραία έκρηξη. Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι εργασίες αυτές προκάλεσαν κάποιο ρήγμα στις σωληνώσεις ή από την ασφαλτόστρωση καλύφθηκαν τα υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων καθιστώντας δυσκολότερους τους τακτικούς ελέγχους και την ανίχνευση διαρροών.

Επιπλέον, διερευνάται αν η χρήση βαρέων μηχανημάτων κατά την ασφαλτόστρωση μπορεί να προκάλεσε ζημιές στις σωληνώσεις, ενισχύοντας την αθόρυβη διαρροή του αερίου. Κάτοικοι και εργαζόμενοι αναφέρουν ότι η ασφαλτόστρωση ήταν ορατή σε όλη την περίμετρο του εργοστασίου και ότι είχε κλείσει τμήματα του υπόγειου δικτύου, γεγονός που πιθανόν δυσχέρανε την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση.

Μάλιστα λέγεται ότι την ασφαλτόστρωση αυτή ακόμη και μπροστά από το εργοστάσιο στον δρόμο Τρικάλων – Καρδίτσας έκτασης περίπου 3 χιλιομέτρων την πλήρωσε ο ιδιοκτήτης του Βιολάντα γιατί ήθελε να είναι καλοφτιαγμένος ο δρόμος μπροστά από το εργοστάσιό του.

Παράλληλα, μια ανάρτηση του γνωστού σεισμολόγου Γεράσιμου Χουλιάρα έρχεται να θέσει ένα αρκετά σημαντικό ερώτημα σχετικά με τους ελέγχους. Ο κ. Χουλιάρας σε χθεσινή του ανάρτηση αναρωτήθηκε εάν είχαν γίνει έλεγχοι στις υπόγειες σωληνώσεις μετά τους 2 σεισμούς μεγέθους 6 Ρίχτερ στις 3 και 4 Μαρτίου 2021. Και αυτό γιατί αν αυτοί οι έλεγχοι θα μπορούσαν να είχαν εντοπίσει ευπάθειες ή φθορές που συνδέονται με τη σημερινή διαρροή. «Στο εργοστάσιο που έγινε η φονική έκρηξη αερίου, στα Τρίκαλα και στην ευρύτερη περιοχή, είχαν γίνει έλεγχοι στις υπόγειες σωληνώσεις μετά τους 2 σεισμούς μεγέθους 6 Ρίχτερ στις 3 και 4 Μαρτίου, 2021 ;» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Χουλιάρας.

Βέβαια οι εισαγγελικές Αρχές και οι πραγματογνώμονες προσπαθούν να προσδιορίσουν σε ποιο βαθμό η ασφαλτόστρωση και η αδυναμία τακτικού ελέγχου των υπόγειων σωληνώσεων συνέβαλαν στη διαρροή προπανίου.

Παράλληλα, εξετάζεται αν η έλλειψη ανιχνευτικών συστημάτων και προληπτικών μέτρων επέτρεψε στο αέριο να συσσωρευτεί ανεξέλεγκτα. Οι τεχνικές αναλύσεις και τα εργαστηριακά πορίσματα θα καθορίσουν αν η αιτία ήταν αποκλειστικά ανθρώπινη αμέλεια, τεχνική αβλεψία ή ένας συνδυασμός παραγόντων, μεταξύ των οποίων η ασφαλτόστρωση και η κατάσταση των σωληνώσεων μετά από παλιότερους σεισμούς.

