Βιολάντα: Στην εισαγγελία Τρικάλων το πόρισμα του ΤΕΕΜ για το εργοστάσιο – Τα κρίσιμα ερωτήματα

Στην εισαγγελία Τρικάλων διαβιβάστηκε σήμερα, Πέμπτη 29/1, το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για την έλλειψη αισθητήρων ανίχνευσης προπανίου στο υπόγειο του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε η φονική έκρηξη που είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Στο πόρισμα επισημαίνεται ότι δεν υπήρξε δολιοφθορά με εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ τίθεται το ερώτημα αν η ύπαρξη υπόγειων σωληνώσεων είναι πρέπουσα ή όχι, καθώς, δεδομένης της ανυπαρξίας αισθητήρων, δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί κάποιος τη διαρροή.

Παράλληλα η εισαγγελία Τρικάλων ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα ώστε να αποκαλυφθεί αν κατά την κάλυψη των σωληνώσεων, τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και αν έλαβαν οικοδομική άδεια.

Ταυτόχρονα, θα εξεταστεί αν η διαρροή οφειλόταν αποκλειστικά στη διάβρωση των σωληνώσεων, ή εάν υπήρξαν προβλήματα και στη σύνδεσή τους.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο

Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο Βιολάντα όλο και πληθαίνουν, με τις Αρχές να εξετάζουν αν το υπόγειο του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, ήταν αδήλωτο.

Τις περασμένες ημέρες, και μετά το τραγικό δυστύχημα, συγγενείς θυμάτων και εργαζόμενοι κατήγγειλαν πως τις τελευταίες 15 ημέρες είχε παρατηρηθεί έντονη οσμή προπανίου στον χώρο του εργοστασίου, γεγονός το οποίο είχε καταγγελθεί επανειλημμένως από τους εργαζομένους.

Σε απάντηση των παραπάνω, οι υπεύθυνοι ασφαλείας του εργοστασίου κατέθεσαν ότι πίστευαν πως η μυρωδιά προερχόταν από γειτονικό υπόνομο.

Την ίδια ώρα, οι πέντε αισθητήρες διαρροής προπανίου που υπήρχαν στο ισόγειο δεν έδωσαν καμία ένδειξη πριν το τραγικό συμβάν, καθώς η διαρροή είχε σημειωθεί στο υπόγειο.

Στο υπόγειο του εργοστασίου δεν είχαν τοποθετηθεί ανιχνευτές διαρροής αερίου, με την αιτιολογία πως εκεί δεν υπήρχαν σωλήνες προπανίου. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, στον εν λόγω χώρο υπήρχε διάχυση προπανίου μέσα από ρωγμές, ενώ παράλληλα δεν είχαν δηλωθεί και δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου.

Μηνυτήρια αναφορά για την τραγωδία από ομάδα δικηγόρων

Σημειώνεται ότι, για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα έχει κατατεθεί και μηνυτήρια αναφορά από ομάδα δικηγόρων, η οποία στρέφεται κατά παντός υπευθύνου, ιδιώτη ή δημοσίου.

Η μηνυτήρια αναφορά αφορά στη διερεύνηση της τέλεσης των ποινικών αδικημάτων της θανατηφόρου έκθεσης και της ανθρωποκτονίας εξ’ αμελείας, με την επιβαρυντική περίσταση του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος και κάθε τυχόν άλλου ποινικού αδικήματος.

Τελευταίο «αντίο» σε τρεις από τις πέντε εργαζόμενες που σκοτώθηκαν

Το τελευταίο «αντίο» στις τρεις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, είπαν σήμερα συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι των γυναικών.

Το πένθος παραμένει βαρύ για τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία. Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη Αναστασία Νάσιου τελέστηκε στις 11:00, στον τόπο καταγωγής της, στο Γριζάνο Τρικάλων.

Στις 14:00, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 56χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα στην Καρδίτσα, ενώ στις 16:00 τελέστηκε η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Ο πόνος είναι βουβός και το ερώτημα «γιατί» παραμένει αναπάντητο, καθώς η τοπική κοινωνία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας που σημειώθηκε στον χώρο εργασίας.

Την Παρασκευή θα γίνουν οι άλλες δύο κηδείες: Στις 11:30 της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Τρισάγιο στον τόπο της τραγωδίας

Εν τω μεταξύ, ο Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης Χρυσόστομος, τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πέντε γυναικών που έχασαν μαρτυρικώς τη ζωή τους, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σιωπής. Μετά την ολοκλήρωση του τρισαγίου, ο ιεράρχης δήλωσε ότι «στεκόμαστε σήμερα εδώ με βαθύ σεβασμό και σιωπή, σε έναν τόπο όπου πέντε γυναίκες, εικόνες Θεού, άφησαν μαρτυρικώς την τελευταία τους πνοή».

Υπογράμμισε ότι η Εκκλησία δεν ήρθε να μιλήσει, αλλά να προσευχηθεί και να σταθεί δίπλα στον ανθρώπινο πόνο, επισημαίνοντας πως «υπάρχουν στιγμές που τα λόγια δεν παρηγορούν· παρηγορεί η παρουσία, η σιωπή και η προσευχή». Ο μητροπολίτης διαβεβαίωσε πως η Εκκλησία θα παραμείνει κοντά στους πονεμένους ανθρώπους όχι μόνο σήμερα, αλλά καθημερινά.

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους

Την ίδια ώρα, ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό υπεύθυνο ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, οι οποίοι κατέθεταν επί περίπου τέσσερις ώρες, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι επόμενες ενέργειες της Δικαιοσύνης θα ακολουθήσουν μετά την ενσωμάτωση των πραγματογνωμοσυνών των υπηρεσιών που ερευνούν τον χώρο του δυστυχήματος.

