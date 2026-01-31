ΕΥΔΑΠ: Νέος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ο Σπύρος Στάμου

Την τοποθέτηση του Σπύρος Στάμου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Chief Financial Officer – CFO) αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, κατά τη συνεδρίασή του στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιλογή του νέου Γενικού Διευθυντή πραγματοποιήθηκε βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ και κατόπιν διαδικασίας που υλοποιήθηκε σε πλήρη εναρμόνιση με την εγκεκριμένη «Διαδικασία Τοποθέτησης Ανώτερων Στελεχών» της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Στάμου διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των οικονομικών, με μακρά επαγγελματική πορεία κυρίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των υποδομών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έχει διακριθεί για την ικανότητά του να ηγείται στρατηγικών μετασχηματισμών, να ενισχύει τη λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους οργανισμούς στους οποίους δραστηριοποιείται.

Συνδυάζει βαθιά οικονομική κατάρτιση με ισχυρές ηγετικές δεξιότητες, στρατηγική σκέψη και καινοτόμο προσέγγιση στη διοίκηση, στοιχεία που αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΥΔΑΠ.

Διαβάστε επίσης:

Principia: Ολοκλήρωση εξαγοράς άνω των 200 εκατ. ευρώ του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα

Διάθεση 32 τόνων ζυμαρικών από τη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC σε ευπαθείς ομάδες

Κυριακές με διαφορετικό χαρακτήρα στον Papagalos μέσω θεματικής γαστρονομικής προσέγγισης