ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 17:38
31.01.2026 15:45

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού-Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα και χασίς

31.01.2026 15:45
filakes korydallou 7765- new

Επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και Αστυνομικού Σκύλου, πραγματοποίησαν έρευνες σε 10 κελιά, 3 θαλάμους της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού καθώς και σε 31 έγκλειστους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο έγκλειστων, οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 2 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μικτού βάρους 2,75 γραμμαρίων,

– 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κάρτα SIM, φορτιστής χρώματος λευκού και καλώδιο φόρτισης.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.

