ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 18:09
31.01.2026 14:46

Μήνυμα Θεοδωρικάκου για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

31.01.2026 14:46
«Αθάνατοι ήρωες! Τριάντα χρόνια μετά, οι Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός παραμένουν σύμβολα τιμής και καθήκοντος», αναφέρει ο υπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Νοτίου Τομέα Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την κρίση των Ιμίων.

«Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας, σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Τους αξίζει αιώνια τιμή!», καταλήγει.

