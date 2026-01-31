search
31.01.2026 17:06

Πού βρίσκεται ο ισχυρότερος φορτιστής της Ελλάδας – Φορτίζει με 600 kW και δεν είναι στην Αττική

31.01.2026
ilektriko-aftokinito_fortisi_0412_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Ένα νέο hub φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων τίθεται σε λειτουργία στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και φέρνει μαζί του μια «πρωτιά» για τα ελληνικά δεδομένα: υγρόψυκτο ultra-fast φορτιστή ισχύος 600 kW. Πρόκειται για εγκατάσταση που δεν βασίζεται μόνο στη φόρτιση, αλλά σε ένα πιο ολοκληρωμένο concept υποδομής, με παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.

Με απλά λόγια, δεν μιλάμε για έναν ακόμα σταθμό φόρτισης, αλλά για ένα hub που επιχειρεί να συνδυάσει υπερταχεία φόρτιση με ενεργειακή υποστήριξη επί τόπου.

Τι σημαίνουν τα 600 kW και γιατί έχει σημασία η υγρόψυξη

Η ισχύς των 600 kW τοποθετεί τον συγκεκριμένο φορτιστή στην κορυφή της κατηγορίας του στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι μόνο το νούμερο. Η λύση είναι υγρόψυκτη (liquid-cooled), κάτι που στην πράξη επιτρέπει πιο σταθερή λειτουργία σε υψηλά φορτία και περιορίζει τις απώλειες/υπερθέρμανση σε απαιτητικά σενάρια χρήσης.

Επιπλέον, η μονάδα ισχύος που χρησιμοποιείται (FusionCharge Liquid-Cooled Power Unit) αναφέρεται ότι έχει δυνατότητα αναβάθμισης έως 720 kW, στοιχείο που δείχνει ότι η εγκατάσταση έχει «χώρο» για κλιμάκωση.

Hub, όχι απλός φορτιστής: παραγωγή, αποθήκευση και έξυπνη διαχείριση

Το έργο περιγράφεται ως ολοκληρωμένη λύση ηλεκτροκίνησης, γιατί εκτός από τον φορτιστή περιλαμβάνει:

Carport με φωτοβολταϊκά πάνελ για παραγωγή ενέργειας

Σταθμό αποθήκευσης ενέργειας για ενίσχυση της αυτονομίας της εγκατάστασης

Σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS) για βελτιστοποίηση λειτουργίας

Η λογική εδώ είναι προφανής: όσο μεγαλώνει η ισχύς φόρτισης, τόσο σημαντικότερο γίνεται το πώς «στήνεται» ενεργειακά το σημείο, ώστε να λειτουργεί αποδοτικά και με καλύτερο έλεγχο αιχμών.

Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης, το hub στην Παραμυθιά στήθηκε με συγκεκριμένο εξοπλισμό:

  • Φορτιστές: HUAWEI Ultra-Fast Charging 600 kW (Liquid-Cooled)
  • Carports: ALUMIL
  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Jinko 590 W
  • Σύστημα αποθήκευσης: Huawei LUNA2000 (215 kWh)

Έρχεται δίκτυο 15 hubs

Το hub της Παραμυθιάς παρουσιάζεται ως το πρώτο από 15 αντίστοιχα hubs που προβλέπεται να κατασκευαστούν πανελλαδικά, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου προηγμένων σημείων «πράσινης φόρτισης».

Τι κρατάμε;

  • Ο ισχυρότερος φορτιστής του είδους του στην Ελλάδα τοποθετήθηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, εκτός Αττικής.
  • Είναι υγρόψυκτος 600 kW, με υποδομή που αναφέρεται ότι αναβαθμίζεται έως 720 kW.
  • Το hub δεν είναι μόνο «πρίζες»: συνδυάζει φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας και EMS για πιο ολοκληρωμένη λειτουργία.
  • Αποτελεί το πρώτο από 15 hubs που προβλέπεται να αναπτυχθούν πανελλαδικά.

Πηγή: autotypos.gr

