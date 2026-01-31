Το δημοφιλές εταιρικό Audi που κάνει 139 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης – Έχει και crossover έκδοση

Δύο από τις καλύτερες προτάσεις της Audi στην ελληνική αγορά είναι τα A3 Sportback TFSI e και A3 allstreet TFSI e, δύο plug-in hybrid εκδόσεις που πατούν στην ίδια τεχνολογία αλλά απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες.

Το Sportback κρατά τον κλασικό «εταιρικό» χαρακτήρα του A3, ενώ το allstreet υιοθετεί μια πιο crossover προσέγγιση, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και διαφορετική αισθητική στόχευση.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ηλεκτρική κίνηση γίνεται πρακτικό εργαλείο στην καθημερινότητα για μετακινήσεις στην πόλη με ρεύμα, και για ταξίδια με την ευελιξία του υβριδικού συστήματος.

Έως 139 km αμιγώς ηλεκτρικά (WLTP) – νέα μπαταρία

Στο επίκεντρο των νέων A3 TFSI e βρίσκεται η αναβαθμισμένη μπαταρία υψηλής τάσης, με:

Μεικτή χωρητικότητα 25,7 kWh

Καθαρή χωρητικότητα 19,7 kWh

Με αυτά τα δεδομένα, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως 139 km (WLTP) (ανάλογα και με διάσταση ελαστικών 17” έως 18”). Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε δυνατότητα κάλυψης μεγάλου μέρους των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση βενζίνης, αρκεί να υπάρχει τακτική φόρτιση σε AC (οικιακό ή δημόσιο).

Για τη σταθερότητα και τη διάρκεια ζωής του συστήματος, αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται ξεχωριστό κύκλωμα ψύξης για να διατηρείται η μπαταρία στο σωστό θερμοκρασιακό εύρος.

