search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 18:08
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.01.2026 16:56

Το δημοφιλές εταιρικό Audi που κάνει 139 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης – Έχει και crossover έκδοση

31.01.2026 16:56
audi

Δύο από τις καλύτερες προτάσεις της Audi στην ελληνική αγορά είναι τα A3 Sportback TFSI e και A3 allstreet TFSI e, δύο plug-in hybrid εκδόσεις που πατούν στην ίδια τεχνολογία αλλά απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες.

Το Sportback κρατά τον κλασικό «εταιρικό» χαρακτήρα του A3, ενώ το allstreet υιοθετεί μια πιο crossover προσέγγιση, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και διαφορετική αισθητική στόχευση.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ηλεκτρική κίνηση γίνεται πρακτικό εργαλείο στην καθημερινότητα για μετακινήσεις στην πόλη με ρεύμα, και για ταξίδια με την ευελιξία του υβριδικού συστήματος.

Έως 139 km αμιγώς ηλεκτρικά (WLTP) – νέα μπαταρία

Στο επίκεντρο των νέων A3 TFSI e βρίσκεται η αναβαθμισμένη μπαταρία υψηλής τάσης, με:

  • Μεικτή χωρητικότητα 25,7 kWh
  • Καθαρή χωρητικότητα 19,7 kWh

Με αυτά τα δεδομένα, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως 139 km (WLTP) (ανάλογα και με διάσταση ελαστικών 17” έως 18”). Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε δυνατότητα κάλυψης μεγάλου μέρους των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση βενζίνης, αρκεί να υπάρχει τακτική φόρτιση σε AC (οικιακό ή δημόσιο).

Για τη σταθερότητα και τη διάρκεια ζωής του συστήματος, αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται ξεχωριστό κύκλωμα ψύξης για να διατηρείται η μπαταρία στο σωστό θερμοκρασιακό εύρος.

Διαβάστε περισσότερα στο: Autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Κυκλοφοριακό: Έρχεται flyover στον Κηφισό; – Τι αποκάλυψε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Ισχυρές βροχές με «μεγάλη διάρκεια»: Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ για κακοκαιρία «εξπρές» την Κυριακή, «κόκκινη» προειδοποίηση

Φυλακές Αλικαρνασσού: Κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την 30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων: «Διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη»

Plevritou1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Εντυπωσιακή η εθνική γυναικών – Νίκησε 15-10 την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά

diadiktio-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

hamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσια εμφάνιση Χαμενεΐ μετά τις φήμες ότι κρύβεται σε καταφύγιο – Ένας νεκρός και 14 τραυματίες από την έκρηξη στο λιμάνι

dimoskopisi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πόσους… δεύτερους μπορεί να βγάλει το 15% του «Άλλου Κόμματος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 18:04
androulakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την 30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων: «Διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη»

Plevritou1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Εντυπωσιακή η εθνική γυναικών – Νίκησε 15-10 την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά

diadiktio-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

1 / 3