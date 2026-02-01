search
ΚΟΣΜΟΣ

01.02.2026 13:25

Χαμενεΐ: «Μία επίθεση στο Ιράν θα εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο»

01.02.2026 13:25
Khamenei

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στο Ιράν, η σύγκρουση θα εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Οι Αμερικανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι αν ξεκινήσουν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι περιφερειακός πόλεμος» φέρεται να είπε ο Χαμενεΐ.

Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για πλήγματα κατά του Ιράν, θα στοχεύσει το Ισραήλ και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.

Προσπάθεια για αποκλιμάκωση

Πάντως, χθες ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «συζητά σοβαρά» με την Ουάσινγκτον, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Εξάλλου και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες ότι ξεκαθάρισε στον Αιγύπτιο ομόλογό του πως η Τεχεράνη δεν επιδιώκει σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι μια ενδεχόμενη αντιπαράθεση δεν θα ωφελούσε καμία από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας, ο Πεζεσκιάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, στενό σύμμαχο της Ουάσινγκτον, ο οποίος έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά το παράθυρο διαλόγου που φαίνεται ότι άνοιξε ο Αμερικανός πρόεδρος, το Axios προ δύο ημερών μετέδωσε ότι ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, είπε σε ιδιωτική ενημέρωση στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή πως αν ο Τραμπ δεν υλοποιήσει τις απειλές του κατά του Ιράν, τότε το ιρανικό καθεστώς θα καταλήξει ισχυρότερο.

Το αμερικανικό μέσο σχολιάζει πως η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια μεταστροφή της σαουδαραβικής θέσης, που μέχρι πρόσφατα προειδοποιούσε κατά της κλιμάκωσης. Μάλιστα, τρεις εβδομάδες νωρίτερα ο διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε εκφράσει στον Τραμπ έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο πολέμου, κάτι που συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να καθυστερήσει ένα πλήγμα.

Ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας, μικρότερος αδελφός και έμπιστος του διαδόχου, επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον στο φόντο μιας πιθανής αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απειλεί με απάντηση «άνευ προηγουμένου».

Ο Τραμπ έχει διατάξει μαζική στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στον Κόλπο, αν και ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση και ότι η διπλωματία παραμένει στο τραπέζι.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι μόλις πριν τρεις εβδομάδες οι Σαουδάραβες πίεζαν έντονα τις ΗΠΑ να μη βομβαρδίσουν το Ιράν. Μια πιθανή εξήγηση για τη μεταστροφή είναι ότι το Ριάντ πιστεύει πως ο Τραμπ έχει ήδη αποφασίσει να χτυπήσει και δεν θέλει να φανεί ότι αντιτίθεται.

