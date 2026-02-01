search
ΚΟΣΜΟΣ

01.02.2026 21:38

ΗΠΑ: Ο 5χρονος Λίαμ που είχε συλλάβει η αστυνομία μετανάστευσης, επέστρεψε σπίτι του

ice-agoraki
Photo: Columbia Heights Public Schools

Ο Λίαμ Κονέχο Ράμος, το 5χρονο αγόρι που συνελήφθη πριν από περίπου δέκα ημέρες από πράκτορες της ομοσπονδίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, επέστρεψε σήμερα σπίτι του, γνωστοποίησε σήμερα ένας βουλευτής.

Η σύλληψη του αγοριού σε έφοδο στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα, πυροδότησε αγανακτισμένες αντιδράσεις στη χώρα κι όχι μόνο, ειδικά αφού είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφικά στιγμιότυπα που το απαθανάτιζαν, σκυθρωπό, φορώντας στο κεφάλι μπλε σκούφο από τον οποίο εξείχαν λευκά αυτιά λαγού και σάκα στην πλάτη, με μαυροφορεμένο πράκτορα στο φόντο.

Χθες, δικαστής στο Τέξας αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος ο μικρός, μαζί με τον πατέρα του.

«Ο Λίαμ είναι τώρα σπίτι, μαζί με το σκούφο και το σακίδιό του», έγραψε ο Χοακίν Κάστρο, Δημοκρατικός βουλευτής από το Τέξας, σε ανάρτηση στο X, μαζί με μια φωτογραφία του μικρού αγοριού να φορά το μπλε σκούφο του.

Στην χθεσινή του απόφαση ο δικαστής χρησιμοποίησε ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα: «η υπόθεση αυτή έχει τη γένεσή της στη λαθεμένη από τη σύλληψή της κι εφαρμοζόμενη με τρόπο που δείχνει ανικανότητα επιδίωξη της κυβέρνησης να επιτυγχάνονται ημερήσιες ποσοστώσεις απελάσεων», ακόμη κι αν αυτό σημαίνει τον σωματικό ή ψυχικό τραυματισμό παιδιών».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), το παιδί συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στο στόχαστρο τον πατέρα του.

Η ICE βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρή κριτική για τις μεθόδους της, οι οποίες θεωρούνται βάναυσες, και λόγω των θανάτων δύο διαδηλωτών που πυροβολήθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι το αγόρι είχε τεθεί υπό κράτηση από την ICE αφού ο πατέρας του, τον οποίο ο Βανς παρουσίασε ως παράτυπο μετανάστη, τράπηκε σε φυγή για να μη συλληφθεί από τους πράκτορες.

Πατέρας και γιος αφέθηκαν ελεύθεροι χθες Σάββατο από ένα κέντρο κράτησης οικογενειών μεταναστών στο Τέξας και επέστρεψαν στη Μινεσότα σήμερα το πρωί από τον Κάστρο, δήλωσε ο βουλευτής. «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι όλες οι οικογένειες, όλα τα παιδιά, να επιστρέψουν σπίτι τους», είπε.

