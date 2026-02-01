Πορτογαλία: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισεκ. ευρώ μετά τις καταστροφές της καταιγίδας Κριστίν

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας δεν χρονοτριβεί και αμέσως μετά το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν την περασμένη εβδομάδα, η οποία άφησε πίσω της πέντε νεκρούς, ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο ανακοίνωσε επίσης ότι η κατάσταση συναγερμού, στις οποίες έχουν τεθεί πολλές περιοχές της χώρας, παρατείνεται έως τις 8 Φεβρουαρίου, καθώς αναμένονται νέες βροχοπτώσεις.

Αυτό το μέτρο, που επιβλήθηκε αρχικά την Πέμπτη, δίνει στις αρχές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν μέτρα ασφαλείας και να συντονίσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

«Ορισμένες περιοχές θα αντιμετωπίσουν πιο σοβαρές καταστάσεις που θα μπορούσαν ακόμη και να απαιτήσουν εκκένωση», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου μετά από έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε το σύνολο της επικράτειας της ηπειρωτικής Πορτογαλίας σε κατάσταση συναγερμού ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων ως αύριο Δευτέρα λόγω έντονων βροχοπτώσεων που συνοδεύονται από ανέμους που φτάνουν έως και 100 χλμ /ώρα.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες μετεωρολογικές προβλέψεις, οι ζημιές θα μπορούσαν να είναι σημαντικές, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Μάριο Σιλβέστρε. «Το έδαφος δεν μπορεί πλέον να συγκρατήσει νερό», τόνισε.

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού E-redes, περίπου 167.000 νοικοκυριά συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα σήμερα, σε σύγκριση με λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο αμέσως μετά την καταιγίδα.

Χθες Σάββατο, στο κεντρικό τμήμα της χώρας δύο άνδρες έχασαν χθες τη ζωή τους σε δυστυχήματα, σε χωριστά περιστατικά, καθώς επισκεύαζαν οροφές που υπέστησαν ζημιές από τους σφοδρούς ανέμους.

