01.02.2026 11:12

Θοδωρής Κολυδάς: Στο Πήλιο καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Πού έβρεξε περισσότερο στην Αττική

01.02.2026 11:12
kakokairia 8876- new

Εικόνα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα, δίνει με ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας τις έντονες χωρικές διαφοροποιήσεις των φαινομένων, αλλά και τη δυναμική του συστήματος που συνεχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα με την κίνησή του προς τα ανατολικά – βορειοανατολικά.

Όπως επισημαίνει στη Ζαγορά Πηλίου και στα Ριζώματα Ημαθίας καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής ενώ στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη έπεσαν κυρίως δυτικά και βορειοανατολικά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Χωρικές διαφοροποιήσεις παρουσίασε η σημερινή βροχόπτωση στη χώρα μας με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής- με βάση τα στοιχεία του Meteo Gr -να σημειώνονται στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας. Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν-οπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm .
Η ημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά».

