Το άνετο SUV της MG που κοστίζει 26.950 ευρώ – Όλες οι εκδόσεις

Το νέο MGS5 EV έρχεται Ελλάδα με τιμή από 26.950 ευρώ, 170 PS ή 231 PS και αυτονομία έως 480 km. Δες εκδόσεις, εξοπλισμό και φόρτιση.

Η MG ενισχύει την παρουσία της στα μικρομεσαία ηλεκτρικά SUV με το MGS5 EV, ένα πισωκίνητο αυτοκίνητο C-SUV που στοχεύει σε οικογενειακή χρήση, με σύγχρονες τεχνολογίες, πλήρες πακέτο υποβοήθησης οδήγησης και τιμή που (με τα τρέχοντα δεδομένα αγοράς) το φέρνει σε άμεση σύγκριση με “καθιερωμένους” παίκτες της κατηγορίας.

Στην Ελλάδα, η εισαγωγική τιμή που προβάλλεται στην αγορά είναι 26.950 ευρώ, υπολογίζοντας συνδυαστικά την τρέχουσα προωθητική ενέργεια και το όφελος από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (όπου ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια και εγκριθεί η αίτηση).

Σχεδίαση και πρακτικότητα: SUV λογική, χωρίς υπερβολές

Η “ηλεκτρική” ταυτότητα φαίνεται στις λεπτομέρειες (κλειστή μάσκα, καθαρές επιφάνειες, έντονα φωτιστικά σώματα), με στόχο ένα σύγχρονο αλλά όχι κραυγαλέο αποτέλεσμα. Στην καθημερινότητα, το MGS5 EV δίνει βάρος στην πρακτικότητα, με χώρο αποσκευών που αναφέρεται στα 453 λίτρα.

Στο κομμάτι της κύλισης/άνεσης, η τεχνική βάση βοηθά: πίσω κίνηση και πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (five-link), στοιχεία που συνήθως ευνοούν την ποιότητα κύλισης και τη σταθερότητα, ειδικά σε αυτοκίνητα με οικογενειακό προσανατολισμό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο autotypos.

Διαβάστε επίσης:

Με ηλεκτροκίνητα περιπολικά οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ηλείας (Photo)

Πού βρίσκεται ο ισχυρότερος φορτιστής της Ελλάδας – Φορτίζει με 600 kW και δεν είναι στην Αττική

Το δημοφιλές εταιρικό Audi που κάνει 139 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης – Έχει και crossover έκδοση