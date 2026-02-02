search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026
BUSINESS

Θανάσης Παπαδής

02.02.2026

Enterprise Greece: Ξεδιπλώνει διεθνή εκθεσιακή στρατηγική για εξαγωγές επενδύσεις και επιχειρηματική εξωστρέφεια

02.02.2026 06:50
Αύξηση των εξαγωγών ώστε να φτάσουν το 50% του ΑΕΠ θέλει η κυβέρνηση - Media

Το πρόγραμμα των διεθνών εκθέσεων στις οποίες θα δώσει το «παρών» το επόμενο διάστημα έδωσε στη δημοσιότητα η Enterprise Greece, παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό της για την οργανωμένη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές-στόχους του εξωτερικού. Το αναλυτικό πλάνο έχει αναρτηθεί τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Enterprise Greece επισημαίνει ότι βασικός της ρόλος είναι η έμπρακτη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω δράσεων που ενισχύουν την εξαγωγική δραστηριότητα και παράλληλα βελτιώνουν την εικόνα της χώρας ως αξιόπιστου εμπορικού και επενδυτικού προορισμού. Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις αποτελεί κεντρικό εργαλείο αυτής της στρατηγικής, καθώς προσφέρει άμεση πρόσβαση σε δίκτυα αγοραστών, συνεργατών και επενδυτών.

Ιδιαίτερα «φορτωμένος» είναι ο Φεβρουάριος, με την Enterprise Greece να προγραμματίζει παρουσία σε 11 μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Από τον αγροδιατροφικό τομέα και τη μόδα έως την άμυνα, τη φιλοξενία και τη βιομηχανία, το πρόγραμμα αντανακλά τη στόχευση για πολυεπίπεδη προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο ημερολόγιο του μήνα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εκθέσεις στο Μπέρμινχαμ, το Βερολίνο, τη Τζαϊπούρ, το Ριάντ, το Λονδίνο, το Λας Βέγκας, το Μιλάνο και τη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της προσπάθειας. Η γεωγραφική διασπορά των δράσεων δείχνει ότι η ελληνική εξωστρέφεια δεν περιορίζεται σε παραδοσιακές αγορές, αλλά επεκτείνεται δυναμικά σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις διαθέσιμες ευκαιρίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Enterprise Greece, όπου παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.

1 / 3