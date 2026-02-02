search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

02.02.2026 10:49

H πιο «καυτή καρέκλα» στην F1: Αυτά κατάφεραν όσοι προσπάθησαν να σταθούν δίπλα στον Φερστάπεν

02.02.2026 10:49
f1_max-verstappen_0202_1920-1080_new
credit: AP

Πολλοί προσπάθησαν αλλά κανείς δεν τα κατάφερε: Οι οδηγοί της F1 που δεν μπόρεσαν να «στεριώσουν» δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν

Θα έλεγε κανείς πως κάθε θέση στη Formula 1 μπορεί να θεωρηθεί ως «hot seat», αφού χιλιάδες οδηγοί αγώνων ονειρεύονται να κερδίσουν μια θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ωστόσο, οι τυχεροί είναι μόλις 22 και δεν είναι όλοι τους όσο τυχεροί όσο άλλοι. Αυτό αφού ένας από αυτούς καλείται να «επιβιώσει» δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν, με τον ολλανδό superstar να μην είναι και ο πιο εύκολος teammate…

Μέχρι στιγμής, 7 είναι οι οδηγοί που προσπάθησαν να στεριώσουν δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν απ’ όταν ο Ολλανδός έκανε το ντεμπούτο του στην F1 σε ηλικία 17 ετών, το 2015.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Οι εργαζόμενοι της Hyundai αντιδρούν σε μία ενδεχόμενη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στην παραγωγική διαδικασία

Το άνετο SUV της MG που κοστίζει 26.950 ευρώ – Όλες οι εκδόσεις

Με ηλεκτροκίνητα περιπολικά οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ηλείας (Photo)

vouli-olomeleia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

nikos_mpistis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα Αριστερά: Αποχώρηση Μπίστη και εννέα ακόμη μελών της Κεντρικής Επιτροπής λόγω… Τσίπρα και συνεργασιών

sakis_arnaoutoglou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Ισχυρότερη Πολιτική Προστασία σημαίνει ευρωπαϊκή ασπίδα για τις κρίσεις

thalassa_kimata
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγικό τέλος στην αναζήτηση χειμερινού κολυμβητή

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

«One Battle After Another»: Ταινία της Χρονιάς για την Ένωση Κριτικών του Λονδίνου (photos/video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θύελλα στον Παναθηναϊκό: Φήμες ότι ο Αταμάν υπέβαλε παραίτηση - Νέο στόρι από Γιαννακόπουλου μετά το αρχικό ξέσπασμα (video) 

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

