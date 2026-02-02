H πιο «καυτή καρέκλα» στην F1: Αυτά κατάφεραν όσοι προσπάθησαν να σταθούν δίπλα στον Φερστάπεν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλοί προσπάθησαν αλλά κανείς δεν τα κατάφερε: Οι οδηγοί της F1 που δεν μπόρεσαν να «στεριώσουν» δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν
Θα έλεγε κανείς πως κάθε θέση στη Formula 1 μπορεί να θεωρηθεί ως «hot seat», αφού χιλιάδες οδηγοί αγώνων ονειρεύονται να κερδίσουν μια θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ωστόσο, οι τυχεροί είναι μόλις 22 και δεν είναι όλοι τους όσο τυχεροί όσο άλλοι. Αυτό αφού ένας από αυτούς καλείται να «επιβιώσει» δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν, με τον ολλανδό superstar να μην είναι και ο πιο εύκολος teammate…
Μέχρι στιγμής, 7 είναι οι οδηγοί που προσπάθησαν να στεριώσουν δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν απ’ όταν ο Ολλανδός έκανε το ντεμπούτο του στην F1 σε ηλικία 17 ετών, το 2015.
