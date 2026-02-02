search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026
ΥΓΕΙΑ

02.02.2026

Οι μαίες λένε «όχι» στο νέο καθηκοντολογιών που περιορίζει τον ρόλο τους

02.02.2026 09:43
Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών (ΣΕΜ) της χώρας εκφράζουν την έντονη ανησυχία και την πλήρη αντίθεσή τους στο υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών.

Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, με χαμηλά ποσοστά φυσιολογικών τοκετών, και ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει ρητά την αξιοποίηση της Μαίας ως βασικού επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση των δεικτών μητρικής και νεογνικής υγείας, το υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, όπως υποστηρίζουν οι ΣΕΜ.

Σύμφωνα με το κείμενο της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), δεν αναφέρεται η αυτόνομη διενέργεια φυσιολογικού τοκετού από Μαίες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ο τοκετός προβλέπεται να πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό ιατρική εποπτεία. 

Το προτεινόμενο κείμενο δεν ανταποκρίνεται στον επιστημονικό, θεσμικό και επαγγελματικό ρόλο της Μαίας – Μαιευτή, όπως αυτός κατοχυρώνεται από το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο (Π.Δ. 351/1989) και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ {(όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 38/2010), καθώς και τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις έως σήμερα, ενδεικτικά: Δίκτυα Μαιών: Άρθρο 12 του Ν. 4486/2017, ν.4999/2022 – Άρθρο 38, Άρθρο 39, ΦΕΚ 47743-2024 – Άρθρο 4, Παρ.Α}, ενώ έρχεται σε σαφή αντίθεση με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Οι ΣΕΜ αναφέρουν ότι η Μαία – Μαιευτής αποτελεί τον βασικό επαγγελματία υγείας για τη φυσιολογική κύηση, τον τοκετό, τη λοχεία, τον θηλασμό, τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη σεξουαλική/αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, καθώς και την πρόληψη και αγωγή υγείας σε όλες τις φάσεις της ζωής τους.

Οι Σύλλογοι ΣΕΜ έχουν ήδη αναδείξει τα σοβαρά θεσμικά, νομικά και επιστημονικά ζητήματα στο υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο και δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν ένα πλαίσιο που υποβαθμίζει τον ρόλο της Μαίας – Μαιευτή και υπονομεύει τη δημόσια υγεία.

Οι σύλλογοι μαιών καλούν το υπουργείο Υγείας να:

  • Αποσύρει το παρόν προσχέδιο.
  • Προχωρήσει σε ουσιαστικό και θεσμικό διάλογο με τους εκπροσώπους του Κλάδου των Μαιών.
  • Διαμορφώσει ένα επικαιροποιημένο Καθηκοντολόγιο, που να εναρμονίζεται με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών και της κοινωνίας.

«Η ενίσχυση – και όχι ο περιορισμός – του ρόλου της Μαίας αποτελεί αναγκαιότητα για τη δημόσια υγεία, τις γυναίκες και το δημογραφικό μέλλον της χώρας», όπως αναφέρουν οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών.

