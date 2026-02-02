«Βροχή» τα σκάνδαλα στη φετινή Eurovision: Σε κίνδυνο η συμμετοχή του Λουξεμβούργου – Απειλεί με αποχώρηση η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας (Videos)

Επεισοδιακοί αναμένονται οι εθνικοί τελικοί σε κάποιες χώρες, στο πλαίσιο της φετινής Eurovision, καθώς μετά το επίμαχο παρασκήνιο πίσω από τον εκπρόσωπο της Μάλτας, νέα σκάνδαλα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στις συμμετοχές του Λουξεμβούργου και της Βουλγαρίας.

H Eva Marija αναδείχθηκε νικήτρια στον εθνικό τελικό που διεξήχθη στις 24 Ιανουαρίου, με το κομμάτι Mother Nature να ξεχωρίζει στην ψηφοφορία κοινού και κριτικής επιτροπής, παίρνοντας το «χρυσό εισιτήριο» για τη Βιέννη με τη σημαία του Λουξεμβούργου.

Ωστόσο, λίγα 24ωρα μετά, έντονη ήταν η συζήτηση που άνοιξε στα social media, με τη συμμετοχή της χώρας να κατηογρείται για αντιγραφή σε βάρος του τραγουδιού Keeping Your Head Up της γνωστής Βρετανίδας ερμηνεύτριας, Birdy.

Η ραδιοτηλεόραση του Λουξεμβούργου απάντησε άμεσα, επισημαίνοντας πως λαμβάνει υπ’ όψη τις καταγγελίες, παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη ενέργεια από την πλευρά της δισκογραφικής εταιρείας της Birdy για τη διεκδίκηση πνευματικών δικαιωμάτων.

«Το τραγούδι Mother Nature γράφτηκε στο πλαίσιο ενός camp τραγουδιού και ουδέποτε υπήρχε η πρόθεση αντιγραφής» τόνισε, μεταξύ άλλων, το RTL.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του διαγωνισμού που ένα τραγούδι έχει επιλεγεί να εκπροσωπήσει μία χώρα στη Eurovision και εγείρει ζητήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Το θέμα θα παρακολουθείται στενά από την EBU σε συνεννόηση με το RTL, σε ενδεχόμενη ανάγκη απόσυρσης της συμμετοχής, αν προκύψει ζήτημα λογοκλοπής.

«Θα αποφασίσω μέχρι το βράδυ αν θα αποσυρθώ από τη Eurovision ή όχι» διαμηνύει η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας

Τα πάνω-κάτω έφερε, ωστόσο, και η επιλογή της 18χρονης Dara για να εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία που φέτος επιστρέφει στη Eurovision μετά από τρία χρόνια.

Το βράδυ του Σαββάτου (31/1), η νεαρή pop-star ψηφίστηκε μεταξύ 8 υποψηφιοτήτων από κοινό και κριτική επιτροπή στο ειδικό show που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια. Το τραγούδι που θα ερμηνεύσει η Βουλγάρα εκπρόσωπος θα επιλεγεί στις 28 Φεβρουαρίου μεταξύ τριών κομματιών.

Παρ’ όλα αυτά, αμέσως μετά το τέλος του εθνικού τελικού, σωρεία μηνυμάτων και σχολίων στα social media κατέκριναν την εκλογή της Dara, κάνοντας ανοιχτά λόγο για νοθεία του αποτελέσματος.

Η βουλγαρική ραδιοτηλεόραση (BNT) υπογράμμισε, από την πλευρά της, πως έγινε προσπάθεια διαχείρισης ενός μεγάλου όγκου ψήφων, μεταξύ των οποίων και 1,5 εκ. ψήφοι από την Ασία που προσπάθησαν να «μαγειρέψουν» το αποτέλεσμα.

Η απάντηση εκ μέρους της 18χρονης τραγουδίστριας, ήταν άμεση με την ίδια να δηλώνει σε συνέντευξή της στην εκπομπή Predi Dnes του BNT, πως σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη θέση της εκπροσώπου της χώρας για τη Eurovision εξαιτίας τόσο των αρνητικών σχολίων που δέχθηκε όσο και για τις υπόνοιες για νοθεία.

«Η θέλησή μου τσαλαπατήθηκε από τα αρνητικά σχόλια. Μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, θα αποφασίσω αν θα συμμετάσχω ή όχι. Το πιο προσβλητικό από όλα ήταν η αμφισβήτηση του ταλέντου μου. Βέβαια, ξέρω πως ο νικητής σε κάθε διαγωνισμό “τρώει” πολύ μίσος, συμβαίνει συχνά αυτό. Κάπως προσπάθησα να μη δώσω προσοχή. Ευχαριστώ όλους όσοι με στήριξαν», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Το «επίμαχο» παρελθόν του Μαλτέζου εκπροσώπου

Παρών στη Σόφια για την επιλογή της βουλγαρικής συμμετοχής ήταν και ο Μαλτέζος εκπρόσωπος, Aidan. Ο 26χρονος τραγουδιστής κέρδισε τον εθνικό τελικό της χώρας του τις προηγούμενες ημέρες με το κομμάτι Bella, κατακτώντας την 1η θέση της κριτικής επιτροπής και τη 2η του κοινού.

Ο ίδιος, βέβαια, έχει παρελθόν με τη Eurovision, το οποίο σε κάποια σημεία μάλλον δεν τον τιμά ιδιαίτερα…

Συγκεκριμένα, το 2015 είχε πάρει μέρος στον εθνικό τελικό της Μάλτας για τη Eurovision Junior. Εκεί δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, ενώ τρία χρόνια αργότερα, δοκίμασε ξανά την τύχη του στον εθνικό τελικό της χώρας για την ενήλικη Eurovision με το κομμάτι Dai Laga.

Ωστόσο, τότε κατηγορήθηκε πως χρησιμοποίησε την τεχνολογία για να δημιουργήσει τη σύνθεση του τραγουδιού και του ζητήθηκε να αναδιαμορφώσει τη μελωδία, ώστε να μπορέσει να λάβει κανονικά μέρος στη διαδικασία. Κάτι που έκανε, τερματίζοντας εν τέλει, στην 4η θέση της βραδιάς.

Το 2022 προσπάθησε για ακόμη μια φορά να εκπροσωπήσει τη Μάλτα, αυτή τη φορά με το κομμάτι Ritmu με το οποίο κατετάγη δεύτερος, σημειώνοντας επιτυχία στα εγχώρια μουσικά charts.

Το 2023 κατέθεσε για τον εθνικό τελικό της Μάλτας το κομμάτι Regina. Ωστόσο, κάποιες αναρτήσεις του στα social media σχετικά με το τραγούδι του οδήγησαν στον αποκλεισμό του από τη διαδικασία. Αν και ο ίδιος απείλησε το PBS με νομικές κινήσεις, η συμμετοχή του δεν έγινε δεκτή και τελικά εμφανίστηκε απλώς ως interval act στη βραδιά με ένα medley από δικά του κομμάτια.

Το 2021 είχε κατηγορηθεί, όμως, ξανά για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, όταν το τραγούδι του με τίτλο Naħseb Fik παραλληλίστηκε με το Tick Tock του Clean Bandit και της Mabel, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά

