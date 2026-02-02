search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 15:28
02.02.2026 13:44

«Stranger Things: Tales from ’85»: Μέσα στο 2026 θα κυκλοφορήσει η spin-off σειρά animation του Netflix (photos/video)

02.02.2026 13:44
stranger-things-tales-from-’85_0202_1920-1080_new (1)
credit: Netflix

Σειρά animation με τίτλο «Stranger Things: Tales from ’85» θα κυκλοφορήσει το Netflix εντός του 2026.

Η σειρά αναμένεται να ακολουθεί τους ίδιους χαρακτήρες από την πρωτότυπη live-action που ολοκληρώθηκε μετά από πέντε σεζόν στην υπηρεσία streaming.

credit: Netflix

Η animation εκδοχή, που διαδραματίζεται μεταξύ της 2ης και 3ης σεζόν του «Stranger Things» θα περιλαμβάνει νέους ηθοποιούς που θα δανείσουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες. H Μπρούκλιν Ντέιβι Νόρστεντ (Brooklyn Davey Norstedt) θα είναι η Ιλέβεν, ο Λούκα Ντίαζ (Luca Diaz) ο Μάικ, η Τζόλι Χόανγκ Ράπαπορτ (Jolie Hoang-Rappaport) η Μαξ, ο Μπράξτον Κουίνι (Braxton Quinney) ο Ντάστιν, ο Ελάισα Γουίλιαμς (Elisha «EJ» Williams) θα είναι ο Λούκας, ο Μπεν Πλεσάλα (Benjamin Plessala) ο Γουίλ και ο Μπρετ Γκίπσον (Brett Gipson) ο Χόπερ.

Στη σειρά animation πολλά γνωστά πρόσωπα ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια άλλη, αδιανόητη απειλή. Το Netflix δημοσίευσε πρώτα την αφίσα για την επερχόμενη σειρά και σήμερα θα δώσει στη δημοσιότητα το νέο trailer.

«Με τα κινούμενα σχέδια, δεν υπάρχουν πραγματικά όρια», ανέφερε ο Ρος Ντάφερ (Ross Duffer) δημιουργός της σειράς μαζί με τον αδερφό του Ματ Ντάφερ (Matt Duffer) σε προηγούμενη ανακοίνωση για τη σειρά.

Βρισκόμαστε στο 1985, ο χειμώνας στο Χόκινς είναι παγωμένος και οι ήρωές μας ετοιμάζονται να ξεκινήσουν ένα επικό ταξίδι «όπου οι αρχικοί χαρακτήρες πρέπει να πολεμήσουν νέα τέρατα και να ξετυλίξουν ένα παραφυσικό μυστήριο που τρομοκρατεί την πόλη τους στο “Stranger Things: Tales From ’85″» αναφέρεται στην περίληψη.

