Ανταλλαγή καρφιών μεταξύ Ζωής – Πλεύρη στο παρά ένα της ψήφισης του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση, ένας ακόμη κύκλος αντιπαράθεσης ξέσπασε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εκτοξεύει κατηγορίες κατά του Θάνου Πλεύρη, ο οποίος της απάντησε στο κλείσιμο, όπως απάντησε και στις επικρίσεις ότι η κυβέρνηση ασκεί πολιτική των push backs, με αφορμή την τραγωδία στην Χίο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αρχικώς εγκάλεσε τον Θάνο Πλεύρη για τα συγχαρητήρια στο Λιμενικό λέγοντας πως «όταν υπάρχουν 15 θάνατοι και επιζώντα παιδιά που έχουν τραυματιστεί δια βίου, τα συγχαρητήρια όχι απλώς παρέλκουν αλλά δε συνάδουν με τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Πιάνοντας στη συνέχεια το νήμα από προηγούμενη κόντρα μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Αλ. Καζαμία, με τον υπουργό (τον είχε αποκαλέσει «ακροδεξιό» και «φασίζοντα») τον αποκάλεσε «ρατσιστή», κατηγορώντας τον πως «υποστήριξε τα φοβερά που έγραψε ο πατέρας του στο βιβλίο για το Ολοκαύτωμα στο όνομα της ελευθερίας του λόγου».

Απαντώντας, ο Θάνος Πλεύρης επέστρεψε τα «πυρά» λέγοντας πως η οικογενειακή ευθύνη είναι η βασική αρχή του φασισμού και πως η Πλεύση Ελευθερίας την χρησιμοποίησε σε δύο περιπτώσεις, μία για τον Μάξιμο Χαρακόπουλο στον οποίο είχε αναφερθεί πριν και μία για τον ίδιο και τον πατέρα του Κωνσταντίνο Πλεύρη. «Είπατε πως είμαι φασίστας. Φασίζων. Πράγματι, εγώ υπερασπίστηκα τον πατέρα μου ως δικηγόρος. Ο δικηγόρος είναι προέκταση του πελάτη του; Εσείς αποδεχόσασταν τα εγκλήματα του βιαστή που υπερασπίστηκατε;», ρώτησε ο υπουργός την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζοντας πως μετά από 20 χρόνια στην πολιτική «μπορώ να κρίνομαι για αυτά που έχω κάνει εγώ. Όσοι δυσκολεύονται, επικαλούνται τον πατέρα μου».

«Μέχρι και τον Θεμιστοκλή θα κατηγορούσατε για push backs»

Ο υπουργός Μετανάστευσης απάντησε και στις κατηγορίες για τα push backs, φωτογραφίζοντας κυρίως την πλευρά της Νέας Αριστεράς.

«Έχει γίνει λίγο κουραστικό από μια θέση της αριστεράς να λέγετε για push backs, push backs. Μου δίνετε την εντύπωση πως και στο 480 π.X. να είμαστε, τον Θεμιστοκλή θα τον κατηγορούσατε για push backs». «Προφανώς εγώ πιστεύω αυτά που λέει το Λιμενικό», επέμεινε. Και πρόσθεσε, παραπέμποντας και στην καταγγελία Γεωργιάδη νωρίτερα: «Ούτε θεσμική διαδικασία είναι να εμφανίζονται κάποιοι ως διερμηνείς και να παίρνουν καταθέσεις». «Αυτό δεν είναι παρέμβαση;» διερωτήθηκε.

«Είστε αγκαζέ με τους συνομιλητές της Χρυσής Αυγής»

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε και στον «γαλάζιο» εισηγητή Βασίλη Υψηλάντη, με τον οποίο αντήλλαξε κατηγορίες περί «χυδαιότητας».

«Εσείς εκθρέψατε τη Χρυσή Αυγή. Εσείς είστε αγκαζέ με τους Φλώρους και τους Σπαρτιάτες. Τους συνομιλητές της ΧΑ έχετε ανάγκη και σε αυτούς στηρίζεστε για τα κατάπτυστα νομοσχέδιά σας», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τη ΝΔ, ενώ νωρίτερα ο Βασίλης Υψηλάντης είχε καταγγείλει: «Εσείς συνεργαστήκατε με τη Χρυσή Αυγή. Αφήστε την καραμέλα. Συνεχίστε μόνοι σας το θέατρο».

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε, επί της αρχής μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, με κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίζουν αρκετές από τις διατάξεις του, πλην Ελληνικής Λύσης και Νίκης που δεν ψήφισαν καμία διάταξη.

