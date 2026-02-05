Πυρά Μαρινάκη κατά Σαμαρά: Οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους για το «ο Μητσοτάκης είναι το χάος»

Με «πυρά» κατά του Αντώνη Σαμαρά για τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στο Best TV.

O Παύλος Μαρινάκης άφησε αιχμές και για τον Κώστα Καραμανλή, λέγοντας ότι «συμφωνώ με την ανάγκη να ακούμε τους πιο έμπειρους, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, συνολικά στη ζωή μας. Γιατί από αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να μάθουμε και από τα σωστά τους και από τα λάθη τους. Και νομίζω είναι κάτι που εφαρμόζει και η κυβέρνηση αυτή και ο Πρωθυπουργός», αναφερόμενος στις αιχμές από την Καλαμάτα.

Ωστόσο, για τον Α. Σαμαρά ήταν απολύτως σαφής, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορώ να μην σταθώ στο ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης “είναι το χάος”, όπως δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Ξέρετε, φοβάμαι ότι με ευθύνη πολλών, έχουμε φτάσει στο σημείο οι έννοιες, οι λέξεις να χάσουν το νόημά τους. Και αναφέρομαι στη φράση αυτή, γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος, ακόμα και κάποιος που δεν στηρίζει την κυβέρνηση αυτή, δεν στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ή έχει παράπονο, γιατί προφανώς κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν καλύτερα, που πιστεύει ότι η Ελλάδα το 2026, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος.

«Νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο. Γιατί όταν δεν υπάρχει μέτρο, τότε δεν υπάρχει αξιοπιστία. Και ξέρετε κάτι; Το λέω και πραγματικά με λύπη, γιατί αν υπάρχουν λίγοι πολιτικοί που έχουν βιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει χάος και αντιστάθηκαν στο χάος, ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος Σαμαράς. Το χάος το ζήσαμε. Το χάος το ζήσαμε και το έζησε και ο κύριος Σαμαράς», συμπλήρωσε με νοημα.

«Το χάος ήταν εκείνοι που κυβέρνησαν μεταφερόμενοι από πάνω και την κάτω πλατεία, υποθήκευσαν τη χώρα μας, μας έβαλαν στις ουρές, μας έβαλαν 30 καινούριους φόρους, αχρείαστους φόρους, υποθήκευσαν δημόσια περιουσία και στη συνέχεια μπας και επανεκλεγούν, στοχοποίησαν και τους πολιτικούς τους αντιπάλους με παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, ένας εκ των οποίων και ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι το χάος το ζήσαμε και κάθε άλλο παρά χάος είναι αυτό που ζούμε τώρα. Δεν είναι παράδεισος. Προφανώς, πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω, αλλά κάπου να το βρούμε στη μέση», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

