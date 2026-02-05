search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 17:44
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

05.02.2026 13:12

Άρειος Πάγος: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του «νόμου Κατσέλη», οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση – Φαραντούρης: Νίκησε το δίκαιο

05.02.2026 13:12
areios pagos new

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε με με μεγάλη πλειοψηφία τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Η απόφαση απορρίπτει το αίτημα των funds, τα οποία επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε σημαντικά τους δανειολήπτες.

Ειδικότερα, η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το θέμα αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες και όλα τα funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Υπέρ των δανειοληπτών είχε ταχθεί στην εισήγησή του ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας προτείνοντας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Η υπόθεση είχε συζητηθεί στις 27.2.2025 στην πλήρη (μεγάλη) Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την παλαιά ηγεσία του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, δηλαδή με πρόεδρο την Ιωάννα Κλάπα και εισαγγελέα την Γεωργία Αδειλίνη. Τότε είχε συζητηθεί το προδικαστικό ερώτημα, που απηύθυνε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων αναφορικά με τη διχογνωμία που είχε ανακύψει από την έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων.

Τότε η Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής. Έκτοτε, δεν πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη καθώς ο εισηγητής της υπόθεσης αντιμετώπισε θέματα υγείας και η διάσκεψη της Ολομέλειας έγινε σήμερα, Πέμπτη. Η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.

Φαραντούρης: Νίκησε το δίκαιο

Με πανηγυρικό τόνο σχολίασε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας σε ανάρτησή του ότι «νίκησε το δίκαιο», και ότι «ένα φως αχνοφέγγει στο βάθος του τούνελ μετά από πολλά χρόνια. Θα νικήσουμε».

Αναλυτικά, ο ευρωβουλευτής έγραψε στο Χ:

Νίκησε το δίκαιο! Συνεχίζουμε μέχρι την τελική δικαίωση όλων των δανειοληπτών απέναντι στην ασυδοσία των funds

Με μία ανατρεπτική απόφαση πριν λίγο και με πλειοψηφία 34/12, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την εισήγηση του Αντιπροέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου Σωκράτη Πλαστήρα ότι οι τόκοι στα ρυθμισμένα δάνεια του ν. 3669/2010 (Κατσέλη) θα πρέπει να υπολογίζονται επί των μηνιαίων καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου με τον κλασικό τοκοχρεολυτικό τρόπο. Την ερμηνεία αυτή είχαν ήδη υιοθετήσει κάποια δικαστήρια, υπήρξαν όμως και αντίθετες αποφάσεις για παρόμοιες υποθέσεις και γι’ αυτό η υπόθεση έφτασε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Όλα αυτά θα συζητηθούν στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσιτών αυτό το Σάββάτο, 7 Φεβρουαρίου, στις 18.00, στο Electra Palace Hotel στην Αθήνα (Ν. Νικοδήμου 18-20). Σας περιμένουμε με χαρά!

Ένα φως αχνοφέγγει στο βάθος του τούνελ μετά από πολλά χρόνια. Θα νικήσουμε.

