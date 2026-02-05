Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Σφοδρή επίθεση στην οικογένειά της – «Τους φοβάμαι, νιώθω τυχερή που είμαι ακόμα ζωντανή»

Στο ζήτημα της διαμάχης με την οικογένειά της και την περίοδο της δικαστικής κηδεμονίας επανήλθε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, τέσσερα χρόνια μετά την απελευθέρωσή της από το καθεστώς όπου βρισκόταν υπό τον έλεγχο του πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς.

Με μία αιχμηρή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τραγουδίστρια επιτίθεται εκ νέου στην οικογένειά της, δηλώνοντας ότι φοβάται και ότι αισθάνεται «τυχερή που είναι ζωντανή».

«Δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για όσα συνέβησαν στο παρελθόν» υπογραμμίζει η Η 44χρονη ποπ σταρ, ενώ τονίζει πως απομονώθηκε και αποκλείστηκε συναισθηματικά από ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τη στηρίζουν.

«Είμαι απίστευτα τυχερή που είμαι ακόμη ζωντανή με τον τρόπο που με μεταχειρίστηκε η οικογένειά μου κάποτε και τώρα φοβάμαι αυτούς. Δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για όσα έκαναν», συμπληρώνοντας ότι «μπορούμε να συγχωρούμε ως άνθρωποι, αλλά δεν ξεχνάς ποτέ» έγραψε, μεταξύ άλλων.

«Ως άνθρωποι, το μόνο που πραγματικά θέλουμε είναι να νιώθουμε συνδεδεμένοι μεταξύ μας και να μη νιώθουμε ποτέ μόνοι για όσους μέσα στην οικογένειά σας είπαν ότι για να σας βοηθήσουν πρέπει να σας απομονώσουν και να σας κάνουν να νιώθετε απίστευτα αποκλεισμένοι έκαναν λάθος. Η λαχτάρα και η ανάγκη για επαφή είναι πάντα καθοριστικές! Είναι περίεργος ο τρόπος που ο Θεός λειτουργεί με μυστηριώδεις τρόπους. Φίλοι μου, τι νομίζετε ότι μας λέει σήμερα; Γιατί, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ό,τι κι αν λέει, εκείνοι δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για όσα έκαναν».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια συμβολική εικόνα, που απεικονίζει το χέρι ενός νεογέννητου να κρατιέται από ένα ενήλικο χέρι, ενώ στο τέλος, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξηγεί και τον λόγο που δεν έχει δημοσιεύσει πρόσφατα βίντεο με τον χαρακτηριστικό της χορό.

«ΥΓ. Δεν έχω χορέψει εδώ και έναν μήνα γιατί έσπασα το δάχτυλο του ποδιού μου δύο φορές!» ανέφερε…

Η δικαστική κηδεμονία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Σημειώνεται ότι το 2008, ο πατέρας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Τζέιμι Σπίαρς, ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής της τραγουδίστριας μέσω μιας δικαστικής κηδεμονίας που θεσπίστηκε έπειτα από σοβαρή κρίση της ψυχικής της υγείας.

Για 13 χρόνια, ο Τζέιμι Σπίαρς είχε την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για τα οικονομικά, την καριέρα, τις ιατρικές επιλογές και την καθημερινότητά της, με την ίδια τη Σπίαρς να δηλώνει αργότερα ότι δεν είχε τη δυνατότητα ούτε καν να ελέγξει τα χρήματά της, να επιλέξει ελεύθερα συνεργάτες ή ακόμη και να αποφασίσει για ζητήματα του ίδιου σώματός της.

Η κηδεμονία, η οποία απέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω περιοδειών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατήγγειλε δημόσια το 2021 ότι υπέστη εξαναγκασμό, ψυχολογική πίεση και απομόνωση, χωρίς να της επιτρέπεται να απομακρυνθεί από το καθεστώς αυτό παρά τη συνεχιζόμενη εργασία της.

Οι αποκαλύψεις της οδήγησαν, μάλιστα, στο κίνημα #FreeBritney, σε δικαστικές εξελίξεις και τελικά στην απομάκρυνση του Τζέιμι Σπίαρς από τον ρόλο του κηδεμόνα και στη λήξη της κηδεμονίας, τον Νοέμβριο του 2021.

