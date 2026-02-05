search
05.02.2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web

05.02.2026

Η Volvo στην Ελλάδα πραγματοποίησε πέρυσι 1.860 πωλήσεις

05.02.2026 14:00
Company-cars-16×9

Η Volvo στην Ελλάδα πραγματοποίησε πέρσι 1.860 πωλήσεις, με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα να αποσπούν μερίδιο 40,4% από το σύνολο των ταξινομήσεων της εταιρείας.

Το αντίστοιχο ποσοστό για τα plug-in υβριδικά ήταν 44,8%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 9 στα 10 Volvo που διατέθηκαν το περασμένο έτος στην Ελλάδα μπαίνουν στην πρίζα και μπορούν να κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια καθημερινά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διείσδυση των ηλεκτροκίνητων Volvo στην ελληνική αγορά υπερβαίνει σταθερά τα αντίστοιχα μερίδια επί των πωλήσεων που σημειώνει η Volvo διεθνώς και στην Ευρώπη.

Το 2025 η Volvo κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την 3η θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών συνολικά. Οι επιδόσεις αυτές σημειώθηκαν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την είσοδο νέων εταιρειών στην ελληνική αγορά, με πορτοφόλιο προσανατολισμένο σε χαμηλότερες κατηγορίες.

Ιδιαίτερα αναφορά πρέπει να γίνει στην εξαιρετική πορεία του XC60, το οποίο με πωλήσεις 695 μονάδων (αύξηση που υπερβαίνει το 25% σε σύγκριση με το 2024) κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

