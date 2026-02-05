search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:15
ΣΙΝΕΜΑ

05.02.2026 17:00

«Tow»: Μια «οδύσσεια» επιβίωσης για τη Rose Byrne στη νέα της ταινία (photo/video)

05.02.2026 17:00
tow

Η ταινία «Tow» με πρωταγωνίστρια την πρόσφατα υποψήφια για Όσκαρ Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne), «βουτά» στα άδυτα της αμερικανικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Στέφανι Λέινγκ (Stephanie Laing), το φιλμ το οποίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία, έκανε πρεμιέρα στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα και της Τραϊμπέκα το 2025.

Η πλοκή ακολουθεί την Amanda Ogle από το Σιάτλ, η οποία ζει στο αυτοκίνητό της, ένα Toyota Camry του 1991. «Η ζωή της ανατρέπεται όταν το όχημα -το μοναδικό της κατάλυμα- κλέβεται και στη συνέχεια κατάσχεται από τις αρχές. Όπως αποκαλύπτει το τρέιλερ, η υπόθεση εξελίσσεται σε μια εξαντλητική νομική περιπέτεια εξαιτίας ενός γραφειοκρατικού παραλογισμού, όπου η ηρωίδα καλείται να πληρώσει ένα δυσβάσταχτο αντίτιμο για ένα σφάλμα που δεν διέπραξε ποτέ η ίδια».

Σύμφωνα με το Dark Horizons, «το “Tow” φιλοδοξεί να αποτυπώσει τον αγώνα ενός ανθρώπου για δικαίωση σε μια στιγμή που βρίσκεται χωρίς χρήματα, μόνος και χωρίς μέρος να μείνει».

Το σενάριο υπογράφουν οι Τζόναθαν Κίσεϊ (Jonathan Keasey), Μπραντ Μπουαβέν (Brant Boivin) και Άννι Γουάισμαν (Annie Weisman). Η Ρόουζ Μπερν, η οποία έχει και χρέη παραγωγού, πλαισιώνεται από ένα εντυπωσιακό καστ, στο οποίο συμμετέχουν οι Οκτάβια Σπένσερ (Octavia Spencer), Ντόμινικ Σέσα (Dominic Sessa), Ντέμι Λοβάτο (Demi Lovato), Αριάνα ΝτεΜπόουζ (Ariana DeBose), Έλσι Φίσερ (Elsie Fisher) και Κόρμπιν Μπέρνσεν (Corbin Bernsen).

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις Κράνφορντ και Μπαγιόν του Νιου Τζέρσεϊ την άνοιξη του 2024, σε παραγωγή των Μπρεντ Στίφελ (Brent Stiefel), Τζάστιν Λόθροπ (Justin Lothrop) και Σαμάνθα Νίζενμποϊμ (Samantha Nisenboim), μεταξύ άλλων.

Το «Tow» των Roadside Attractions και Vertical, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

