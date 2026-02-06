search
06.02.2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

06.02.2026

Η Hyundai παρήγαγε το υπ’ αριθμόν 5.000.000 όχημα της, που ήταν ένα Hyundai Tucson Hybrid (photo)

Η Hyundai παρήγαγε το υπ’ αριθμόν 5.000.000 όχημα της στο Nosovice της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Το επετειακό όχημα ήταν ένα Hyundai Tucson Hybrid, το οποίο παραλήφθηκε από Τσέχο πελάτη απευθείας από το εργοστάσιο.

Ο πελάτης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διαδικασία παραγωγής στη γραμμή συναρμολόγησης μέχρι την τελική ολοκλήρωση και μάλιστα να συμμετάσχει, εγκαθιστώντας το έμβλημα της Hyundai. Κατά την παραλαβή του δόθηκε ένα συμβολικό κλειδί από τη διοίκηση της Hyundai.

Το Hyundai Tucson αποτελεί για πολλά χρόνια το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής της εργοστασιακής μονάδας του Nosovice. Η τρίτη γενιά του, που παρήχθη μεταξύ 2015 και 2020, ξεπέρασε τις 1,1 εκατομμύριο οχήματα, ενώ η τρέχουσα γενιά θα ξεπεράσει ακόμη και αυτόν τον αριθμό. Από την έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας, τα οχήματα έχουν εξαχθεί σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως. Αν και η πλειονότητα προορίζεται για τις ευρωπαϊκές αγορές, οχήματα αποστέλλονται επίσης στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ωκεανία και τη Λατινική Αμερική.

Ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του εργοστασίου αποτέλεσε το 2020, όταν ξεκίνησε η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του αμιγώς ηλεκτρικού Kona. Από τότε έχουν παραχθεί πάνω από 650.000 ηλεκτρικά οχήματα, σχεδόν 200.000 από τα οποία ήταν Kona. Το εργοστάσιο απασχολεί περισσότερους από 600 εργαζόμενους και προμηθεύει συστήματα μπαταριών σε άλλες εργοστασιακές μονάδες του ομίλου.

