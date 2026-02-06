search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 12:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 23:04

Ρωσία-Ουκρανία: Ένας τρίτος κύκλος διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί «σύντομα», δηλώνει το Κρεμλίνο

06.02.2026 23:04
peskof new

Ένας τρίτος κύκλος διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης στην Ουκρανία θα διεξαχθεί «σύντομα», δήλωσε απόψε το βράδυ το Κρεμλίνο, μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου στο Αμπού Ντάμπι παρουσία των Αμερικανών.

«Δεν υπάρχει ακόμη ακριβής ημερομηνία, αλλά θα υπάρξει σύντομα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Νωρίτερα σήμερα, ο Πεσκόφ είχε χαρακτηρίσει «πολύ περίπλοκες» αλλά «εποικοδομητικές» τις διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι.

Ρώσοι και Ουκρανοί συναντήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη, παρουσία των Αμερικανών, για να διαπραγματευτούν μια διέξοδο από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος σύντομα θα συμπληρώσει τα τέσσερα χρόνια.

Έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών, το μόνο απτό αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε δημόσια ήταν μια ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, η πρώτη αυτού του είδους από τον Οκτώβριο.

Νέες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αναμένεται να διεξαχθούν «τις ερχόμενες εβδομάδες», σύμφωνα με το Κίεβο.

Απόψε, στην καθημερινή ομιλία του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η διαπραγματευτική του ομάδα, μόλις επιστρέψει στην Ουκρανία, θα τον ενημερώσει αύριο, Σάββατο για τις «ευαίσθητες πτυχές των διαπραγματεύσεων που δεν μπορούσαν να συζητηθούν στο τηλέφωνο». Δήλωσε επίσης ότι θα συνομιλήσει το Σάββατο με «Ευρωπαίους εταίρους» του Κίεβου.

Παραμένει «αγκάθι» το εδαφικό

Οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την εξεύρεση μιας διευθέτησης της σύγκρουσης προσκόπτουν εδώ και μήνες στο θέμα των εδαφών.

Η Μόσχα απαιτεί συγκεκριμένα από το Κίεβο να εγκαταλείψει όλη την περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που τελούν υπό τον έλεγχο του ουκρανικού στρατού, με αντάλλαγμα ένα ενδεχόμενο πάγωμα της γραμμής του μετώπου.

Το Κίεβο αρνείται να εγκαταλείψει την περιοχή αυτή, όπου βρίσκονται οι κυριότερες άμυνές του απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, αλλά φοβάται ότι η Ουάσινγκτον θα υποστηρίξει τη θέση της Μόσχας.

Διαβάστε επίσης:

CBS: Ποιος μπήκε στο διάζωμα όπου βρισκόταν το κελί του Επστάιν τη νύχτα του θανάτου του; – Τα βίντεο που αντικρούουν τις επίσημες αναφορές

Σοκαριστικό βίντεο: Νεαρός στη Φλόριντα έβαλε φωτιά σε φίλο του – Τον έβλεπαν να καίγεται και γελούσαν

Επστάιν: Το ανατριχιαστικό «Venus Project» και οι επαφές με κορυφαίο γενετιστή – Η αντιστροφή του γήρατος και η νέα ανθρώπινη φυλή με το DNA του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apth epeisodia
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια με μολότοφ έξω από το ΑΠΘ: Στις 309 αυξήθηκαν οι προσαγωγές (Video)

Παραλήρημα Τραμπ, χωρίς αποδείξεις: Ο Ομπάμα μου έβαλε «κοριούς» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το βίντεο με τους Ομπάμα: «Δεν έκανα κάποιο λάθος για να ζητήσω συγνώμη»

Ethan Hawke
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Lumiere: Νέα τιμητική διάκριση για τον Ίθαν Χοκ

moscow new (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης – Η κύρια εκδοχή και οι ασυνήθιστοι θάνατοι

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση ιατρού στην Κρήτη: Εντοπίστηκε ενεργός στα social media από φίλους του – «Υπάρχει κάποιος που μπαίνει στους λογαριασμούς του; Και αν ναι, γιατί;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 12:02
apth epeisodia
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια με μολότοφ έξω από το ΑΠΘ: Στις 309 αυξήθηκαν οι προσαγωγές (Video)

Παραλήρημα Τραμπ, χωρίς αποδείξεις: Ο Ομπάμα μου έβαλε «κοριούς» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το βίντεο με τους Ομπάμα: «Δεν έκανα κάποιο λάθος για να ζητήσω συγνώμη»

Ethan Hawke
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Lumiere: Νέα τιμητική διάκριση για τον Ίθαν Χοκ

1 / 3