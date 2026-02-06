Σκορπιός: Στο «ραντάρ» του Επστάιν το νησί του Ωνάση – Τα emails που τον καίνε

Συζητήσεις για την αγορά του Σκορπιού, του ιστορικού νησιού του Αριστοτέλη Ωνάση, είχε ανοίξει ο Τζέφρι Επστάιν το 2011, σύμφωνα με αλληλογραφία που περιλαμβάνεται στα εκατομμύρια έγγραφα τα οποία δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα δισεκατομμυριούχος φαίνεται πως αναζητούσε πληροφορίες και πρόσβαση για ιδιωτική επίσκεψη, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι η διαδικασία προχώρησε ή κατέληξε σε συμφωνία.

Αλληλογραφία για τον Σκορπιό από τον Αύγουστο έως το τέλος του 2011

Οι επαφές του Επστάιν σχετικά με τον Σκορπιό τοποθετούνται χρονικά από τις αρχές Αυγούστου έως και τα τέλη του 2011. Από τα έγγραφα προκύπτει ότι ο ίδιος ζήτησε πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας του νησιού, την πρόσβαση στις ακτές, αλλά και τις πρακτικές δυνατότητες μετακίνησης προς αυτό, όπως το πλησιέστερο αεροδρόμιο και η μεταφορά με ελικόπτερο.

Παρότι ο Σκορπιός δεν εμφανίζεται να ήταν επίσημα διαθέσιμος προς πώληση εκείνη την περίοδο, ο Επστάιν επιχείρησε να κινηθεί μέσω προσώπων που είχαν πρόσβαση σε δίκτυα πολυτελών ακινήτων και ιδιωτικών συμφωνιών.

Οι συνομιλητές του Επστάιν και οι προσπάθειες για ιδιωτική επίσκεψη

Σύμφωνα με τα emails, βασικοί συνομιλητές του ήταν ο Μπόρις Νίκολιτς, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί και με τον Μπιλ Γκέιτς, αλλά και ο Ρισάρ Ζιρό, Γάλλος που δραστηριοποιείται στον χώρο των πολυτελών ακινήτων.

Στις 5 Αυγούστου 2011, ο Ζιρό έστειλε στον Νίκολιτς στοιχεία για νησιά, με τον τελευταίο να ενημερώνει τον Επστάιν την επόμενη ημέρα, κάνοντας ειδική αναφορά στον Σκορπιό ως «ένα από τα πιο ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα».

Ο Επστάιν επανήλθε λίγες ημέρες αργότερα ζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες, με τον Νίκολιτς να του απαντά πως το νησί δεν είναι επισήμως προς πώληση, αλλά δεσμεύεται να ελέγξει τα δεδομένα που του ζητήθηκαν.

Τι τον ενδιέφερε και γιατί επέμενε στο θέμα της ιδιωτικότητας

Από τις ερωτήσεις που έθεσε, φαίνεται ότι το βασικό ενδιαφέρον του Επστάιν ήταν η ιδιωτικότητα και το αν υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο πρόσβασης τρίτων. Σε ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Ζιρό, ο τελευταίος του ανέφερε ότι «κανένα νησί δεν είναι απολύτως ιδιωτικό», προκαλώντας νέα σειρά διευκρινιστικών ερωτήσεων από τον Επστάιν.

Ο Ζιρό φέρεται τελικά να του απάντησε ρητά ότι ο Σκορπιός είναι πλήρως ιδιωτική ιδιοκτησία και ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

Η επίσκεψη που «κλείστηκε» και τελικά δεν έγινε ποτέ

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2011 υπήρξε προσπάθεια να οργανωθεί ιδιωτική επίσκεψη στον Σκορπιό, μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, με τον Ζιρό να ζητά πρακτικές λεπτομέρειες, όπως αριθμό ατόμων, ελικόπτερο και τρόπο μετακίνησης.

Ωστόσο, ο Επστάιν φέρεται να ενημέρωσε πως δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί, καθώς βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια υπήρξαν νέες προσπάθειες μέσα στον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, αλλά και αυτές δεν φαίνεται να προχώρησαν, ενώ από την αλληλογραφία προκύπτει πως η μετακίνηση με μεγάλο ταξίδι ελικοπτέρου προς το νησί τον αποθάρρυνε.

Λίγο πριν κλείσει το 2011, υπήρξε ακόμη ένας κύκλος μηνυμάτων για το θέμα, χωρίς να υπάρξει εξέλιξη.

Δεν είναι σαφές αν ο Επστάιν ενδιαφερόταν για τον εαυτό του ή για τρίτο πρόσωπο

Στα έγγραφα δεν προκύπτει με βεβαιότητα αν ο Επστάιν ενδιαφερόταν προσωπικά για την αγορά του Σκορπιού ή αν λειτουργούσε ως εκπρόσωπος τρίτου προσώπου. Η αλληλογραφία καταγράφει μόνο τη συλλογή πληροφοριών και την προσπάθεια πρόσβασης για επίσκεψη, χωρίς αποδείξεις ότι υπήρξε τελική διαπραγμάτευση ή συμφωνία.

Η υπόθεση έρχεται στο φως στο πλαίσιο των περίπου 3.000.000 εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, στα οποία καταγράφονται κινήσεις, σχέσεις και επαφές του Επστάιν με πρόσωπα υψηλού προφίλ.

