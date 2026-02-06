Θοδωρής Ελευθεριάδης: «Μην εγκαταλείπετε τους νεκρούς εξαιτίας των ζωντανών, ο αγώνας για τα Τέμπη δεν ανήκει σε κανένα πρόσωπο»

Μία αγωνιώδη έκκληση κάνει ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, που έχασε τη μητέρα του στα Τέμπη και βλέπει ότι η επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού να ασχοληθεί με την πολιτική, απομακρύνει ανθρώπους από τον αγώνα των συγγενών για απόδοση δικαιοσύνης.

«Όταν ο πόνος γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης και προσωπικών επιδιώξεων,ο κόσμος πληγώνεται δεύτερη φορά. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ. Ανήκει στους νεκρούς μας και στους ζωντανούς που ζητούν δικαιοσύνη» γράφει ο Θοδωρής Ελευθεριάδης.

Ολόκληρη η ανάρτησή του έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χάσαμε τους ανθρώπους μας στα Τέμπη.

Εγώ έχασα τη μητέρα μου.

Μιλάω δημόσια όχι από επιλογή προβολής, αλλά από ανάγκη. Από ανάγκη να μη συνηθίσουμε τον θάνατο, να μη θαφτεί η αλήθεια, να μη γίνει η αδικία κανονικότητα.

Τις τελευταίες μέρες βλέπω ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας να απομακρύνονται, να νιώθουν σύγχυση, καχυποψία και κούραση.

Είναι λογικό και το καταλαβαίνω.

Όταν ο πόνος γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης και προσωπικών επιδιώξεων,ο κόσμος πληγώνεται δεύτερη φορά.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος:

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ.

Ανήκει στους νεκρούς μας και στους ζωντανούς που ζητούν δικαιοσύνη.

Η μητέρα μου δεν γύρισε ποτέ σπίτι της επειδή το κράτος και οι μηχανισμοί του απέτυχαν.

Και αυτό δεν έχει χρώμα, δεν έχει στρατόπεδο, δεν έχει «στρατηγική».

Αν κάποιοι νιώθουν ότι ο λόγος γύρω από τα Τέμπη τους απομακρύνει, τους καλώ να θυμηθούν γιατί βρεθήκαμε μαζί στην αρχή.

Για τη μητέρα μου.

Για όλους τους ανθρώπους που χάθηκαν.

Για να μη γίνει η σιωπή συνενοχή.

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ.

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ.

-Θοδωρής Ελευθεριάδης (γιος θύματος)

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Κατ’ οίκον εγκλεισμός στον 72χρονο που σκότωσε τον γιο του με σκεπάρνι – Του αναγνωρίστηκε βρασμός ψυχικής ορμής

Από τον Μάρτιο οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε όλη τη χώρα – Ποιοι και πόσα χρήματα μπορούν να πάρουν

Ποιες τροφές ΔΕΝ πρέπει να δίνουμε στον ηλικιωμένο σκύλο μας