07.02.2026 06:45

Vodafone Ελλάδος: Αυξάνει έσοδα υπηρεσιών και γυρίζει θετικό πρόσημο στις ευρυζωνικές συνδέσεις τρίμηνο

07.02.2026 06:45
Αναθεωρείται θετικά η εικόνα της Vodafone Ελλάδος στο γ’ τρίμηνο του οικονομικού της έτους, καθώς η εταιρεία κατέγραψε αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες και θετικό ισοζύγιο στις ευρυζωνικές συνδέσεις, βάζοντας τέλος σε μια αρνητική πορεία που διαρκούσε τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η Vodafone Ελλάδος επωφελήθηκε από την ενίσχυση των εσόδων υπηρεσιών, αλλά και από τη συνεχιζόμενη μετακίνηση πελατών της κινητής τηλεφωνίας προς προγράμματα συμβολαίου. Παρότι δεν ανακοινώθηκαν συνολικά μεγέθη τζίρου ή λειτουργικής κερδοφορίας για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2025, τα επιμέρους στοιχεία δείχνουν βελτίωση σε κρίσιμους δείκτες δραστηριότητας.

Ειδικότερα, τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα 247 εκατ. ευρώ, από 234 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους. Στην άνοδο αυτή συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό τα έργα πληροφορικής, τα οποία ενισχύουν σταθερά το προφίλ των εσόδων της εταιρείας, περιορίζοντας την εξάρτηση από παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Στον τομέα των ευρυζωνικών συνδέσεων, η Vodafone κατέγραψε για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια θετική μεταβολή. Ο συνολικός αριθμός συνδέσεων διαμορφώθηκε στις 909.000 τον Δεκέμβριο, από 908.000 τον Νοέμβριο, εξέλιξη που σηματοδοτεί την αντιστροφή μιας μακράς περιόδου απωλειών στη συγκεκριμένη αγορά. Αν και η αύξηση είναι περιορισμένη σε απόλυτα μεγέθη, θεωρείται ενδεικτική αλλαγής τάσης, σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.

Στην κινητή τηλεφωνία, συνεχίστηκε η στρατηγική ενίσχυσης των συμβολαίων. Κατά το τρίμηνο, οι συνδέσεις συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 29.000, ενώ η καρτοκινητή υποχώρησε κατά 96.000 συνδέσεις. Ο συνολικός αριθμός συνδέσεων κινητής διαμορφώθηκε στα 4,04 εκατ., με το ποσοστό των συμβολαίων να ανέρχεται στο 54,2% του συνόλου. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη σταθερότητα των εσόδων, καθώς τα συμβόλαια προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σε σχέση με την καρτοκινητή.

Το μέσο έσοδο ανά πελάτη κινητής (ARPU) παρουσίασε οριακή υποχώρηση και διαμορφώθηκε στα 11 ευρώ τον μήνα. Στις συνδέσεις συμβολαίου, το ARPU μειώθηκε στα 15,6 ευρώ από 16 ευρώ, ενώ στην καρτοκινητή διαμορφώθηκε στα 5,7 ευρώ, έναντι 5,8 ευρώ το προηγούμενο διάστημα. Οι μεταβολές αυτές θεωρούνται περιορισμένες, αντανακλώντας τις πιέσεις του ανταγωνισμού και τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των τιμολογιακών πολιτικών.

Παράλληλα, αυξητική πορεία κατέγραψε και η χρήση δεδομένων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Η συνολική διακίνηση δεδομένων έφθασε τα 208 TB στο τρίμηνο, από 171,3 TB την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη διεύρυνση της χρήσης εφαρμογών υψηλής κατανάλωσης δεδομένων και την αυξανόμενη διείσδυση προγραμμάτων με μεγαλύτερα πακέτα data.

Συνολικά, τα στοιχεία του γ’ τριμήνου δείχνουν ότι η Vodafone Ελλάδος καταγράφει βελτιωμένες επιδόσεις σε βασικούς επιχειρησιακούς δείκτες, με έμφαση στα έσοδα υπηρεσιών, τη σταθεροποίηση της βάσης πελατών και την αυξημένη χρήση δεδομένων. Οι εξελίξεις αυτές συνθέτουν μια πιο ισορροπημένη εικόνα για την πορεία της εταιρείας, σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός στον κλάδο παραμένει έντονος και οι πιέσεις στα περιθώρια συνεχίζονται.

