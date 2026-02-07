search
07.02.2026 19:26

Ο Νίκος Μωραΐτης σχολιάζει την αλλαγή ονόματος που κάνει στο κόμμα του ο Κασσελάκης – «Το σούσι βρωμάει από το κεφάλι»

07.02.2026 19:26
kasselakis-1

Με μία ανάρτηση στο X αποδομεί ο Νίκος Μωραΐτης, άλλοτε υποστηρικτής και εδώ και πολύ καιρό επικριτής του Στέφανου Κασσελάκη, την αιφνίδια και «από πάνω» αλλαγή του ονόματος στο Κίνημα Δημοκρατίας. Το «Δημοκράτες» που προτείνει ο Κασσελάκης είναι το όνομα του κόμματος του Ανδρέα Λοβέρδου, λέει ο γνωστός στιχουργός, αλλά στη συνέχεια δίνει μία πιο κοινωνιολογική και «εμπορική» ερμηνεία της αλλαγής, με ισχυρή δόση χιούμορ. Γράφει στο τέλος του κειμένου:     

«Έχεις μία ταβέρνα που τη λένε «η ωραία Ρούμελη». Πάει άπατη γιατί ο ιδιοκτήτης τα έχει τόσο χαμένα ώστε στην κουζίνα του μπουρδουκλώνει σούσι, προβατίνα και τάκος μαζί.

Και βλέπει ο ιδιοκτήτης ότι δεν πατάει ψυχή.

Κι αντί να καταλάβει ότι τα έκανε ο ίδιος σαλάτα, του φταίει το όνομα. Και «Η ωραία Ρούμελη» γίνεται «Τα ωραία Τρίκαλα» σερβίροντας το ίδιο χάος.

Φίλες και φίλοι του Κινήματος Δημοκρατίας, των Δημοκρατών, του Προοδευτικού Κέντρου ή όπως του φανεί του λωλοστεφανή να σας πει του χρόνου, κρατήστε κάτι:

Το σούσι βρομάει από το κεφάλι».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Ξέρω ότι το να γράψω πλέον για τον Κασσελάκη είναι στα όρια του λούμπεν και δεν αφορά κανέναν.

Το έκανα, τρώγοντας όλο το σκ@το από τα τρολ του, όταν όφειλα.

Τώρα πια η αποκάλυψή του έχει γίνει. Όλοι ξέρουν. Όλοι γελάνε. Το σημερινό μου κείμενο είναι μόνο ένα σχόλιο πάνω σε μία επιθεώρηση.

Αυτός ο άνθρωπος, αφού ορκίστηκε στην αμεσοδημοκρατία, σήμερα αλλάζει μόνος του το όνομα που επέλεξαν και ψήφισαν τα μέλη.

Και τι όνομα διαλέγει; ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ! Το όνομα του κόμματος του Ανδρέα Λοβέρδου πριν πάει στη ΝΔ!

Και από κάτω, δύο ειδών μέλη: Τα τρολ και οι φανατικοί που αν βγει και τους πει «από σήμερα λεγόμαστε Φάρλεϊ», θα κάνουν γαβ γαβ ενθουσιασμένοι.

Κι από την άλλη, άνθρωποι κανονικοί, που τους ήρθε πάλι ο ουρανός σφοντύλι και θα πρέπει να καταπιούν τη νέα προσβολή στη νοημοσύνη τους γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν πως εξαπατήθηκαν.

Πόσα να αντέξουν; Τη μία γίνονται νεοφιλελεύθεροι Renew, την άλλη συνεργάζονται με τη ΝΔ, μετά δε συνεργάζονται με τη ΝΔ, μετά θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, μετά βομβαρδίζουν το Ιράν, μετά δεν το βομβαρδίζουν αλλά ο βομβαρδισμός βρίσκεται… χαμηλά στο μενού του Προέδρου.

Και ένα ωραίο Σάββατο πρωί ξεκινούν να πάνε στο Συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας και επιστρέφουν σπίτι με άλλο όνομα.

Δε θα σταθώ στο ότι ο Κασσελάκης δεν έχει κανέναν να τον μαζέψει από τις αυτοκαταστροφικές γκάφες του (φτιάχνεις κόμμα, κάνεις αμάν να μάθει ο κόσμος πώς το λένε και αλλάζεις όνομα παίρνοντας… του Λοβέρδου).

Θα σταθώ στην ουσία:

Έχεις μία ταβέρνα που τη λένε «η ωραία Ρούμελη». Πάει άπατη γιατί ο ιδιοκτήτης τα έχει τόσο χαμένα ώστε στην κουζίνα του μπουρδουκλώνει σούσι, προβατίνα και τάκος μαζί.

Και βλέπει ο ιδιοκτήτης ότι δεν πατάει ψυχή.

Κι αντί να καταλάβει ότι τα έκανε ο ίδιος σαλάτα, του φταίει το όνομα. Και «Η ωραία Ρούμελη» γίνεται «Τα ωραία Τρίκαλα» σερβίροντας το ίδιο χάος.

Φίλες και φίλοι του Κινήματος Δημοκρατίας, των Δημοκρατών, του Προοδευτικού Κέντρου ή όπως του φανεί του λωλοστεφανή να σας πει του χρόνου, κρατήστε κάτι:

Το σούσι βρομάει από το κεφάλι.

