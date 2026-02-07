Super League: Παιχνίδια «φωτιά» για 8η θέση και πλέι άουτ

Παιχνίδια κομβικά αναφορικά με την όγδοη θέση αλλά τη μάχη παραμονής, είναι αυτά που θα γίνουν σε AEL FC Arena, «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και Νεάπολη σήμερα Σάββατο, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής.

Η ΑΕΛ του Σάββα Παντελίδη των τριών διαδοχικών επιτυχιών (με 4-0 τέρματα) υποδέχεται τον Παναιτωλικό που συμπλήρωσε επτά συνεχόμενες ήττες σε Super League και Κύπελλο, με τον Γιάννη Αναστασίου να είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

«Must win» είναι για τον Αστέρα Τρίπολης το ματς κόντρα στον Βόλο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες ηττήθηκαν εύκολα από τον Ολυμπιακό μεσοβδόμαδα, έφτασαν τις πέντε συνεχόμενος ήττες και έχουν κολλήσει στην προτελευταία θέση.

Ντεφορμέ είναι πάντως και οι Θεσσαλοί, που προέρχονται από ανάλογο αρνητικό σερί μετά και το 0-2 από την ΑΕΛ, αλλά τουλάχιστον η ομάδα του Χουάν Φεράντο είναι «γερά» στις θέσεις 5-8.

Επηρεασμένη, τέλος, από τις αποχωρήσεις των Ανδρέα Τεττέη, Γιάννη Παντελίδη, η Κηφισιά έφτασε τις έξι αγωνιστικές χωρίς νίκη (τέσσερις σερί ισοπαλίες και μετά δυο διαδοχικές ήττες). Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κοντράρεται στη Νεάπολη με εκείνη του Ντούσαν Κέρκεζ που έρχεται από την εντός έδρας ήττα με 2-1 από τον ΟΦΗ – πισωγύρισμα στις φιλοδοξίες για οκτάδα.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

17:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Παναιτωλικός

18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Βόλος ΝΠΣ

20:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Ατρόμητος

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Oδοστρωτήρας ο Ολυμπιακός, διέλυσε τη Βίρτους με 109-77 και έστειλε μήνυμα τετράδας

Οι 5 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Euroleague: Βαριά ήττα στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό και «μπλέξιμο» για την εξάδα, 78-62 η Παρτιζάν