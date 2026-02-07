search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:24
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.02.2026 11:13

Super League: Παιχνίδια «φωτιά» για 8η θέση και πλέι άουτ

07.02.2026 11:13
super_league

Παιχνίδια κομβικά αναφορικά με την όγδοη θέση αλλά τη μάχη παραμονής, είναι αυτά που θα γίνουν σε AEL FC Arena, «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και Νεάπολη σήμερα Σάββατο, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής.

Η ΑΕΛ του Σάββα Παντελίδη των τριών διαδοχικών επιτυχιών (με 4-0 τέρματα) υποδέχεται τον Παναιτωλικό που συμπλήρωσε επτά συνεχόμενες ήττες σε Super League και Κύπελλο, με τον Γιάννη Αναστασίου να είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

«Must win» είναι για τον Αστέρα Τρίπολης το ματς κόντρα στον Βόλο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες ηττήθηκαν εύκολα από τον Ολυμπιακό μεσοβδόμαδα, έφτασαν τις πέντε συνεχόμενος ήττες και έχουν κολλήσει στην προτελευταία θέση.

Ντεφορμέ είναι πάντως και οι Θεσσαλοί, που προέρχονται από ανάλογο αρνητικό σερί μετά και το 0-2 από την ΑΕΛ, αλλά τουλάχιστον η ομάδα του Χουάν Φεράντο είναι «γερά» στις θέσεις 5-8.

Επηρεασμένη, τέλος, από τις αποχωρήσεις των Ανδρέα Τεττέη, Γιάννη Παντελίδη, η Κηφισιά έφτασε τις έξι αγωνιστικές χωρίς νίκη (τέσσερις σερί ισοπαλίες και μετά δυο διαδοχικές ήττες). Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κοντράρεται στη Νεάπολη με εκείνη του Ντούσαν Κέρκεζ που έρχεται από την εντός έδρας ήττα με 2-1 από τον ΟΦΗ – πισωγύρισμα στις φιλοδοξίες για οκτάδα.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

17:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Παναιτωλικός

18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Βόλος ΝΠΣ

20:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Ατρόμητος

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Oδοστρωτήρας ο Ολυμπιακός, διέλυσε τη Βίρτους με 109-77 και έστειλε μήνυμα τετράδας

Οι 5 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Euroleague: Βαριά ήττα στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό και «μπλέξιμο» για την εξάδα, 78-62 η Παρτιζάν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 3 συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για ναυάγιο στη Χίο: Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές

paidon agia sofia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο: Αεροδιακομιδή στο «Παίδων» Αθήνας για 6 παιδιά – Το απόγευμα η απολογία του φερόμενου διακινητή

metanastes-kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Λέμβος με 43 μετανάστες στα νότια της Κρήτης – Σε παραλία του δήμου Βιάννου αποβιβάστηκαν 27 μετανάστες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:24
kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 3 συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για ναυάγιο στη Χίο: Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές

1 / 3