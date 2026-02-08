Εκλογές Πορτογαλία: Πρόεδρος ο σοσιαλιστής Σεγκούρο με 66% – Ήττα για τον ακροδεξιό Βεντούρα

Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο κέρδισε σήμερα με μεγάλη διαφορά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία, επικρατώντας του ακροδεξιού Αντρέ Βεντούρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα με καταμετρημένες τις ψήφους στο 95% των εκλογικών τμημάτων.

Άνετη επικράτηση απέναντι στην ακροδεξιά

Ο 63χρονος Σεγκούρο συγκεντρώνει 66% των ψήφων, έναντι 34% του 43χρονου Βεντούρα, επιβεβαιώνοντας τη σαφή υπεροχή του στον δεύτερο γύρο.

Η νίκη του θεωρείται ισχυρό μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, την ώρα που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι ακροδεξιές δυνάμεις επιχειρούν να διευρύνουν την επιρροή τους.

Διαδοχή Ρεμπέλο ντε Σόουζα στις αρχές Μαρτίου

Ο νέος πρόεδρος της Πορτογαλίας αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στις αρχές Μαρτίου, διαδεχόμενος τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος ολοκληρώνει δεκαετή θητεία στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας.

Ο Ρεμπέλο ντε Σόουζα υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές προσωπικότητες της Πορτογαλίας, με το πέρασμα της σκυτάλης να σηματοδοτεί μια νέα πολιτική περίοδο στη Λισαβόνα.

