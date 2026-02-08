Φοροδιαφυγή χωρίς σύνορα: Το οικονομικό έγκλημα των 720 εκατ. ευρώ – Εικονικά τιμολόγια και χαμένος ΦΠΑ

Το 2025 δεν ήταν απλώς μια ακόμη χρονιά ελέγχων. Ήταν μια χρονιά «Αποκάλυψης» της ωμής πραγματικότητας της φοροδιαφυγής στη χώρα μας.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ εντόπισαν 147 επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών συνολικής αξίας 718.128.098,16 ευρώ!

Πρόκειται για ένα ποσό που δεν είναι απλά λογιστικό. Είναι χρήματα που λείπουν από δημόσια νοσοκομεία, σχολεία, συντάξεις, κοινωνικές παροχές.

Και την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις αυτές δεν απέδωσαν ΦΠΑ συνολικού ποσού 143.506.427,39 ευρώ, μεταφέροντας το βάρος στους ώμους των συνεπών φορολογουμένων και κυρίως των μισθωτών, που δεν έχουν καμία δυνατότητα «δημιουργικής λογιστικής».

Τα κυκλώματα των εικονικών συναλλαγών – Η ακτινογραφία της απάτης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι εικονικές συναλλαγές αφορούσαν την έκδοση και λήψη φορολογικών παραστατικών, σε ένα πλέγμα δραστηριοτήτων που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα της οικονομίας:

• 20.058 τιμολογίων συνολικής αξίας 214.497.433,61 ευρώ, από 37 επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 50.178.567,99 ευρώ.

• 7.530 τιμολογίων συνολικής αξίας 81.883.128,83 ευρώ, από 14 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 11.727.773,07 ευρώ.

• 927 τιμολογίων συνολικής αξίας 18.502.388,57 ευρώ, από 16 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων και υποδημάτων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 2.876.149,25 ευρώ.

• 1.354 τιμολογίων συνολικής αξίας 39.324.190,89 ευρώ, από 5 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 2.457.960,04 ευρώ.

• 171 τιμολογίων συνολικής αξίας 16.772.639,41 ευρώ, από 3 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου μετάλλων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 3.673.504,23 ευρώ.

• 174 τιμολογίων συνολικής αξίας 24.147.393,88 ευρώ, από 6 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 4.904.184,82 ευρώ.

• 1.305 τιμολογίων συνολικής αξίας 58.009.147,23 ευρώ, από 5 επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου συσκευών κινητής τηλεφωνίας / ηλεκτρονικών υπολογιστών / ήχου και εικόνας, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 9.654.192,84 ευρώ.

• 1.587 φορολογικών παραστατικών συνολικής αξίας 16.175.897,73 ευρώ, από 7 επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου καταναλωτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 3.052.123,84 ευρώ.

• 5.130 τιμολογίων συνολικής αξίας 151.133.850,64 ευρώ, από 28 επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών εμπορικής διαμεσολάβησης, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 35.001.871,28 ευρώ.

• 9.779 τιμολογίων συνολικής αξίας 97.682.027,37 ευρώ, από 26 επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης και γενικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 19.980.100,03 ευρώ.

Το πραγματικό θύμα: η κοινωνία των συνεπών

Η φοροδιαφυγή δεν είναι ένα «τεχνικό ζήτημα». Είναι οργανωμένο οικονομικό έγκλημα.

Κάθε εικονικό τιμολόγιο είναι μια σιωπηλή ληστεία εις βάρος του πολίτη που πληρώνει κανονικά τον φόρο του, του μισθωτού που βλέπει τον μισθό του να φορολογείται στην πηγή, χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Όσο κάποιοι μετατρέπουν το φορολογικό σύστημα σε παιχνίδι εξαφάνισης ΦΠΑ, τόσο το κράτος αναγκάζεται να συμπιέζει τους ίδιους και τους ίδιους, να αυξάνει έμμεσους φόρους και να περιορίζει κοινωνικές δαπάνες.

Το ερώτημα και το μήνυμα

Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα εντοπίστηκαν. Τα κρίσιμα ερωτήματα είναι:

Ποιοι είναι αυτοί που διαπράττουν τα οικονομικά εγκλήματα; Πόσα από τα βεβαιωμένα πρόστιμα εισπράχθηκαν πραγματικά;

Και κυρίως: εισπράχθηκε ο απολεσθείς ΦΠΑ ή θα μείνει και αυτός στα χαρτιά;

Διότι αν το κράτος εντοπίζει και δεν εισπράττει, τότε το μήνυμα προς την κοινωνία είναι επικίνδυνο: ότι η παραβατικότητα μπορεί να είναι τελικά ανεκτή.

Η φοροδιαφυγή αυτού του μεγέθους δεν είναι απλώς δημοσιονομικό πρόβλημα. Είναι πολιτικό, θεσμικό και ηθικό ζήτημα. Και η αντιμετώπισή της θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζεται στους συνεπείς ή αν επιτέλους θα σπάσει το απόστημα της οργανωμένης οικονομικής απάτης.

