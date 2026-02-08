Μαχαίρωμα στο Γαλάτσι: Σεσημασμένος για ναρκωτικά και οπαδική βία ο ένας από τους δύο τραυματίες – Τι υποστήριξαν

Σεσημασμένος είναι, σύμφωνα με τις Αρχές, ο ένας από τους δύο τραυματίες στις επιθέσεις με μαχαίρι το Σάββατο (7/2) στο Γαλάτσι.

Στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για ναρκωτικά αλλά και για περιστατικό που σχετίζεται με τον νόμο περί αθλητικής βίας γιατί σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα έσκασε στα χέρια του και είχε τραυματιστεί μία κροτίδα.

Επίσης είχε απασχολήσει για αναγραφή συνθημάτων και φθορές σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών.

Με την υπόθεση ασχολείται η διεύθυνση αθλητικής βίας και προς το παρόν οι δύο τραυματίες λένε στις αρχές ότι πήγαν στο Γαλάτσι σε κάποιους φίλους δεν δίνουν όμως περισσότερα στοιχεία και δεν είναι και πολύ συνεργάσιμοι με τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση του τραυματισμό τους.

Το χρονικό των επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκσε στην οδό Κουρτίου, όπου στις στις 19:50, εντοπίστηκε ένας 32χρονος άνδρας με διαμπερές τραύμα στον γλουτό από μαχαίρι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ σε κοντινή απόσταση, στην οδό Στεφανόπουλου, οι αστυνομικοί βρήκαν και συνέλεξαν ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται αν είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στον τραυματισμό του.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε λίγο αγότερα, στην οδό Παρθενόπης, όταν πέντε άτομα φέρεται να επιτέθηκαν σε έναν 26χρονο άνδρα, τραυματίζοντάς τον επίσης με μαχαίρι. Και ο δεύτερος τραυματίας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το δεύτερο περιστατικό, οι δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 26χρονο ποια ομάδα υποστηρίζει και, αφού απάντησε, του επιτέθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο.

Προανάκριση για τα συμβάντα διενεργεί η διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

