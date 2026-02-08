search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

08.02.2026 16:59

Στίβος: Η 16χρονη Αντωνάτου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ της Θάνου στην κατηγορία Κ20, στα 60 μέτρα (video)

08.02.2026 16:59
antonakou

Η Αποστολία Αντωνάτου, το νέο μεγάλο ταλέντο στα σπριντ του ελληνικού στίβου, ισοφάρισε ένα σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ.

Η 16χρονη αθλήτρια του Πανελληνίου και του Ανδρέα Λιναρδάτου, κέρδισε τη κούρσα των 60 μέτρων στην ημερίδα κλειστού στίβου στη Παιανία, με επίδοση 7.38.

Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό χρόνο από την 16χρονη καθώς αποτελεί ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ στην κατηγορία Κ20 το οποίο ανήκει στην Κατερίνα Θάνου από το 1994! Η επίδοσή της είναι και 3η στον κόσμο στη κατηγορία της.

Η νεαρή αθλήτρια μετακόμισε στην Αθήνα από την Κεφαλονιά, προκειμένου να αφοσιωθεί στην προπόνησή της, μια απόφαση που μέχρι στιγμής τη δικαιώνει. Θα δώσει το «παρών» και στις υπόλοιπες διοργανώσεις της σεζόν, όπου προσδοκά ακόμη καλύτερους χρόνους.

«Έφυγα πολύ καλά σήμερα και κατάφερα να πετύχω μια σπουδαία επίδοση. Είμαι χαρούμενη με αυτόν τον χρόνο και περιμένω μέχρι το τέλος της περιόδου ακόμη καλύτερες επιδόσεις. Οι συνθήκες στην Κεφαλονιά δεν ήταν καλές, γι’ αυτό με την οικογένειά μου πήραμε την απόφαση να μετακομίσω στην Αθήνα και να συνεχίσω εδώ το σχολείο», δήλωσε η Αντωνάτου μετά την κούρσα.

