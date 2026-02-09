Άδωνις Γεωργιάδης: Η Μαρέβα Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το ΕΣΥ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ

Στη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η Μαρέβα Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Δευτέρας.

Όπως τόνισε, η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι καλά και αναρρώνει.

«Καταρχάς να ευχηθώ περαστικά στη φίλη μου τη Μαρέβα, την κυρία Μητσοτάκη και στον πρόεδρο που είναι στο πλάι της συνεχώς από την πρώτη στιγμή. Χειρουργήθηκε, όλα πήγαν καλά», ανέφερε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη συζυγο του πρωθυπουργού

Το ατύχημα της Μαρέβας Γκραμπόφσκι συνέβη το Σάββατο στο Μιλάνο στην Ιταλία, το οποίο την οδήγησε την Κυριακή στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η ίδια συνόδευε τον σύζυγό της, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μιλάνο, όπου πραγματοποιούνται οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η Μαρέβα Γκραμπόσφκι χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

Διαβάστε επίσης

Νέα δηλητηριώδες σχόλιο Βενιζέλου για κυβέρνηση – Της καταλογίζει αναθεωρητικό λαϊκισμό

«Τέλος η λάσπη!»: Οργή Παπανδρέου για δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση Έπσταϊν

Τα… ζυγίζει η κυβέρνηση για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ