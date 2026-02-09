Χάθηκαν σχεδόν διακόσιες πενήντα χιλιάδες θέσεις και το εργασιακό μοντέλο δείχνει ρωγμές στο τέλος του 2025

Χάθηκαν σχεδόν 250.000 θέσεις εργασίας μέσα σε μόλις τρεις μήνες και το 2025 έκλεισε με σαφές αρνητικό πρόσημο για την απασχόληση. Πίσω από τους αριθμούς, η αγορά εργασίας δείχνει να «φρενάρει», την ώρα που το θεσμικό πλαίσιο μοιάζει να παρακολουθεί περισσότερο παρά να προλαμβάνει τις εξελίξεις.

Η εικόνα που αποτυπώνουν τα στοιχεία του ΠΣ Εργάνη για το τελευταίο τρίμηνο του 2025 δεν επιδέχεται εύκολες ερμηνείες. Από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, το ισοζύγιο προσλήψεων–αποχωρήσεων κατέγραψε καθαρή απώλεια 241.031 θέσεων εργασίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς στην εποχικότητα ή σε «τεχνικούς» λόγους, καθώς η επιδείνωση γίνεται πιο έντονη όσο πλησιάζει το τέλος της χρονιάς. Και αυτό εγείρει ένα ευρύτερο θεσμικό ερώτημα: πόσο έτοιμο είναι το σύστημα να αντιδράσει όταν η αγορά γυρίζει σε αρνητικό κύκλο;

Το τέταρτο τρίμηνο ήταν καθοριστικό. Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 301.206 προσλήψεις, αλλά οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 421.225. Τον Νοέμβριο, οι 224.107 νέες προσλήψεις δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις 320.595 αποχωρήσεις, ενώ τον Δεκέμβριο, ακόμη και με τη συνήθη εορταστική τόνωση, οι 231.834 προσλήψεις υστερούσαν έναντι των 246.358 αποχωρήσεων. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σταθερά αρνητικό ισοζύγιο, που δείχνει ότι η αγορά έχασε τον ρυθμό της.

Σε ετήσια βάση, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική. Συνολικά μέσα στο 2025, 988.178 εργαζόμενοι απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς από τη δουλειά τους, ενώ μόλις 747.147 κατάφεραν να βρουν νέα θέση. Παρά τη μεγάλη κινητικότητα, το τελικό πρόσημο είναι αρνητικό, αποκαλύπτοντας μια αγορά που ανακυκλώνει θέσεις χωρίς να δημιουργεί επαρκώς νέες, σταθερές ευκαιρίες απασχόλησης.

Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα. Στο τέλος του 2025, μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις διεθνώς ανακοίνωσαν μαζικές περικοπές προσωπικού, επικαλούμενες χαμηλότερη ζήτηση και την ταχεία διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή και τις υπηρεσίες. Η διεθνής αυτή τάση λειτουργεί ως πρόσθετη πίεση σε μια εγχώρια αγορά εργασίας που ήδη παρουσιάζει σημάδια κόπωσης.

Σε επίπεδο κλάδων, η εικόνα παραμένει άνιση και έντονα εποχική. Το λιανικό εμπόριο, η εστίαση και τα καταλύματα συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο προσλήψεων και αποχωρήσεων. Τον Οκτώβριο, η εκπαίδευση βρέθηκε στην κορυφή των προσλήψεων, ενώ η εστίαση κατέγραψε τις περισσότερες απολύσεις. Τον Νοέμβριο, τα καταλύματα είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ τον Δεκέμβριο σημειώθηκε μια πρόσκαιρη αύξηση προσλήψεων στην εστίαση λόγω των γιορτών. Όμως αυτές οι διακυμάνσεις δεν αλλάζουν τη συνολική εικόνα αστάθειας.

Τα στοιχεία ανά ειδικότητα επιβεβαιώνουν το ίδιο μοτίβο. Οι περισσότερες προσλήψεις τον Δεκέμβριο αφορούσαν καλλιτέχνες, σερβιτόρους και μπάρμαν, δηλαδή επαγγέλματα στενά συνδεδεμένα με την εποχική κατανάλωση. Η απασχόληση παραμένει εγκλωβισμένη σε τομείς χαμηλής σταθερότητας, με περιορισμένες προοπτικές μακροχρόνιας ασφάλειας.

Η αύξηση της πλήρους απασχόλησης και η μείωση του χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελούν αναμφίβολα θετικές εξελίξεις. Ωστόσο, δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τη συνολική εικόνα. Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσοι εργάζονται, αλλά με ποιους όρους, για πόσο και με ποια προοπτική.

Το 2025, τελικά, κλείνει με μια αγορά εργασίας που δείχνει τα όριά της. Όχι με μια θεαματική κατάρρευση, αλλά με μια σταδιακή φθορά που αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Και αυτή η «σιωπηλή» απώλεια θέσεων είναι ίσως πιο ανησυχητική από μια απότομη κρίση, γιατί δείχνει ότι το πρόβλημα είναι δομικό και όχι συγκυριακό.

