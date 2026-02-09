e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Ποιοι πάνε ταμείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από Δευτέρα 9 έως Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ.
Συνολικά θα καταβληθούν 70,5 εκατ. ευρώ σε 93.900 δικαιούχους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
