09.02.2026 07:24

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Ποιοι πάνε ταμείο

09.02.2026 07:24
trapeza new

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από Δευτέρα 9 έως Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ.

Συνολικά θα καταβληθούν 70,5 εκατ. ευρώ σε 93.900 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Χάθηκαν σχεδόν διακόσιες πενήντα χιλιάδες θέσεις και το εργασιακό μοντέλο δείχνει ρωγμές στο τέλος του 2025

Φοροδιαφυγή χωρίς σύνορα: Το οικονομικό έγκλημα των 720 εκατ. ευρώ – Εικονικά τιμολόγια και χαμένος ΦΠΑ

Ακτινογραφία της ελληνικής μισθωτής εργασίας 2025: Η γενιά των 880€, οι working poor και το νέο brain drain

lanthimos-stone-klooney-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Λάνθιμος μετέτρεψε το Super Bowl σε… σινεμά: Οι δύο διαφημίσεις που έκλεψαν την παράσταση

apth new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα

baby ill new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Παίδων: Διασωληνωμένο με RSV νεογνό 30 ημέρων

panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας

measles_vaccine_0902_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Σαρώνει η ιλαρά στις ΗΠΑ – Αξιωματούχος κάνει έκκληση στους Αμερικάνους: «Παρακαλώ κάντε το εμβόλιο» (video)

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

