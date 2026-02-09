e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Ποιοι πάνε ταμείο

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από Δευτέρα 9 έως Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ.

Συνολικά θα καταβληθούν 70,5 εκατ. ευρώ σε 93.900 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας ,

, 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

και 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

