Ιράκ: Νεκρός και 13 τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο (Video)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαϊτζί, κοντά στο Τικρίτ, στο Ιράκ, με αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 13 να τραυματιστούν, σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία και το υπουργείο Πετρελαίου της χώρας.

Εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις, που βρίσκονται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, ανέφεραν πως είδαν ένα πτώμα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

A fire triggered by the explosion of an air compressor at Iraq’s Baiji oil refinery in northern Salahaddin province killed one person and injured 13 others on Monday, local officials said.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν φαίνεται να είχε σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του διυλιστηρίου, καθώς οι εγκαταστάσεις συνέχισαν να λειτουργούν χωρίς σοβαρές διακοπές.

Το υπουργείο Πετρελαίου μιλά για εργασίες συντήρησης

Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα ακριβή αίτια.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

