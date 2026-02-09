Μητσοτάκης: «Εθνική προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής γλώσσας»

Σε εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι «είναι η πρώτη γλώσσα που αναγνώρισε τον άνθρωπο ως πολίτη, το μέτρο ως αναγκαιότητα, την ελευθερία και το κάλλος ως αυταξίες».

«Η ελληνική γλώσσα αποτελεί ένα πολιτιστικό κεφάλαιο άνω των τριών χιλιάδων ετών, το οποίο εξακολουθεί να διεκδικεί ρόλο και στο μέλλον, ακόμη και μέσα στους πιο εξελιγμένους γλωσσικούς κώδικες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι έχουν περάσει 70 χρόνια από την ιστορική παρέμβαση του Ξενοφώντα Ζολώτα, ο οποίος απευθύνθηκε στη διεθνή κοινότητα χρησιμοποιώντας αγγλικό λόγο με λέξεις ελληνικής ρίζας, αναδεικνύοντας τη βαθιά επιρροή της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό.

«Η γλώσσα δεν αποτελεί απλώς μέσο επικοινωνίας αλλά φορέας σκέψης»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας την ανάγκη να τροφοδοτηθούν τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία με το πλήρες εύρος της ελληνικής γλώσσας, ώστε η τεχνολογική πρόοδος να συμβαδίζει με το ανθρωπιστικό της φορτίο.

Όπως ανέφερε, η γλώσσα δεν αποτελεί απλώς μέσο επικοινωνίας, αλλά φορέα σκέψης, κρίσης και δημοκρατικής λειτουργίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ελληνικά λειτούργησαν ως «φορέας της εθνικής μας ταυτότητας και γέφυρά μας με τον κόσμο». Όπως είπε, «στην καθημερινότητά μας την υποκαθιστούμε με τα αγγλικά όμως ποτέ δεν παύει η γλώσσα μας να δίνει σχήμα σε περίπλοκα νοήματα. Να διατηρεί ακόμη και τις πιο λεπτές τους αποχρώσεις», χαρακτηρίζοντάς την «πολύτιμο ανταλλακτήριο ιδεών».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε προβληματισμό για την αντικατάσταση της γραφής από συντομογραφίες και πρόχειρες μορφές επικοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τη γραπτή έκφραση βρίσκεται ο στοχασμός και η κριτική σκέψη. Τόνισε επίσης ότι, παρότι είναι εύκολο να ανατεθεί σε μια μηχανή η παραγωγή κειμένου, το διακύβευμα από μια τέτοια εκχώρηση είναι σημαντικό.

Η τεχνολογία ως πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της εκμάθησης

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη στήριξη της ελληνικής γλώσσας εθνική προτεραιότητα, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της εκμάθησης και της διάδοσής της, ενώ αναγνώρισε ότι απαιτείται ακόμη συστηματική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

«Μας δίνεται ευκαιρία να ανοίξουμε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσω της τεχνολογίας. Σύντομα θα μπορέσουμε να δείξουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Έχουμε πολλή δουλειά. Από τη συστηματικότερη διδασκαλία, το πώς διδάσκουμε τα Αρχαία στα σχολεία για να μην το αντιλαμβάνονται ως αγγαρεία οι μαθητές, αλλά και από τη χρήση στα ΜΜΕ από την άγνοια των σχολιαστών. Με το πόση αξία μπορεί να έχει η ατάκα της στιγμής».

Επίσης, καταδίκασε τις «κομματικές αργκό» που, όπως είπε, «έχουν λάθη και ψέματα».

Παράλληλα, έκανε αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται στον δημόσιο λόγο, σημειώνοντας ότι συχνά κακοποιείται στα Μέσα ενημέρωσης, είτε από άγνοια είτε στο πλαίσιο επιδίωξης εντυπωσιασμού. Επικαλέστηκε τη γνωστή ρήση του Γιώργου Σεφέρη ότι η ελληνική γλώσσα είναι ανθεκτική, αρκεί να μην κακομεταχειρίζεται.

