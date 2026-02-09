Πύλος: «Έκανε σαν δαιμονισμένος», λέει ο κουρέας για τον 25χρονο που του επιτέθηκε με γκλοπ επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα – Βίντεο-ντοκουμέντο

Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό 51χρονου κουρέα στην Πύλο, από 25χρονο πελάτη του που δεν του άρεσε το κούρεμα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, 7/2, με την εκπομπή Live News να παρουσιάζει σχετικό βίντεο – ντοκουμέντο όπου καταγράφεται ο 25χρονος να κυνηγά τον κουρέα έξω από το κατάστημά του, και να του επιτίθεται με γκλοπ.

Μετά την επίθεση, ο άνδρας οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, με τον ίδιο να περιγράφει στο Mega τις στιγμές τρόμου που βίωσε: «Είμαι στο νοσοκομείο γιατί έχω σωματικές βλάβες. Υπάρχουν μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, γιατί η πρώτη πήγαινε για το κεφάλι να με βρει και πρόλαβα και έβαλα το χέρι και την πλήρωσε το χέρι μου. Έχω πάθει σοκ, γενικώς θα πάρω και κάποιες θεραπείες γιατί είμαι σε σοκ, δεν μπορώ να συνέλθω, δεν μου φεύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό. Εγώ με τον άνθρωπο αυτό τον είχα κουρέψει μία φορά πριν δύο χρόνια. Δεν τον έχω ξανακουρέψει έκτοτε».

Όπως έγινε γνωστό, ο 25χρονος επισκέφθηκε το κομμωτήριο για να κουρευτεί, και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Ωστόσο, περίπου 40 λεπτά αργότερα επέστρεψε.

«Ήρθε το πρωί στο μαγαζί, κουρεύτηκε. Τον είδα ότι ήταν λίγο περίεργος. Πλήρωσε, έφυγε μετά από λίγο γύρισε, βγήκα εγώ έξω πήγα κοντά στο αυτοκίνητό μου να κάνω μία δουλειά γιατί δεν είχα εκείνη τη στιγμή πελάτη. Με πλησίασε, τον κοίταξα, φόραγε ένα καπέλο», περιέγραψε ο 51χρονος κομμωτής.

Όταν αντίκρυσε τον 25χρονο τον ρώτησε τι συμβαίνει, με τον ίδιο να αναφέρεται στη συνέχεια σε όσα ακολούθησαν: «Βγάζει το καπέλο και μου λέει “πώς με κούρεψες έτσι;”. “Πώς σε κούρεψα ρε φίλε;” του λέω. Βάζει το καπέλο, γυρίζει και μου κάνει, μου λέει την εξής φράση “ρε (…) έχεις και παιδί”. Βάζει το χέρι πίσω από το μπουφάν, πίσω στη ζώνη, πού το είχε κρυμμένο αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Βγάζει ένα πτυσσόμενο γκλοπ μεταλλικό, του τραβάει ένα τίναγμα, από μικρό ροπαλάκι που φαινόταν έγινε ένα μέτρο, και άρχισε και με κοπάναγε».

«Αν είχε όπλο πάνω του θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Ήταν ο άνθρωπος, έκανε σαν δαιμονισμένος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τον έχουν ξαναπιάσει για διάφορα πράγματα», πρόσθεσε ο 51χρονος κουρέας στο MEGA.

Πύλος: Ποινή φυλάκισης 3,5 χρόνια με αναστολή για τον 25χρονο

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος προκάλεσε ζημιές και στο αυτοκίνητο του 51χρονου πριν αποχωρήσει από το σημείο. Λίγες ώρες μετά το περιστατικό εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ εις βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σήμερα, Δευτέρα 9/2, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή μέχρι το Εφετείο.

Διαβάστε επίσης:

Καλλιθέα: Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μετέφερε στο νοσοκομείο το 2χρονο κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη

Τραγωδία στην Ελευσίνα: 44χρονη γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει