INTRACOM intracDEFENSE: Έργο για την τυποποίηση μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας από το ΝΑΤΟ

Έργο από το NATO Accelerating Interoperability and Standardization Fund (AIS Fund) ανέλαβε η INTRACOM DEFENSE (IDE), με αντικείμενο την τυποποίηση των μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας (Unmanned Surface Vehicles – USVs).
Το έργο, με τίτλο «Unmanned Surface Vehicles (USV) Standardization: Current Status and Future Outlook», αφορά την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της τυποποίησης των USVs και τη διαμόρφωση προτάσεων προς το ΝΑΤΟ για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Παράλληλα, προβλέπεται η υποβολή εισηγήσεων για συνεργασία με Οργανισμούς Ανάπτυξης Προτύπων (Standards Developing Organizations – SDOs) και με τη βιομηχανία.
Η IDE έχει τον ρόλο του φορέα υλοποίησης και κύριου αναδόχου του έργου. Για τις ανάγκες της υλοποίησης συνεργάζεται με την ελληνική εταιρεία Defence Standardization Advice P.C. (DEFSTAND), η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαλειτουργικότητας και της διαχείρισης τυποποίησης, καθώς και με την ASTM International, διεθνή οργανισμό ανάπτυξης και διάθεσης τεχνολογικών προτύπων.
