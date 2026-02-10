Προγράμματα Κατάρτισης: Τα αρμόδια υπουργεία εξηγούν χειρισμούς και αποφάσεις 

Μετά από ημέρες δημόσιων αντιδράσεων και εκτεταμένων δημοσιευμάτων, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προχώρησαν στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης, δίνοντας διευκρινίσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη συνέχιση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Η παρέμβαση των δύο υπουργείων ήρθε στον απόηχο της απόφασης της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος να δεσμεύσει ακίνητη περιουσία του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς και άλλων φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν -σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές- πιθανή υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων οι οποίοι προορίζονταν για εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα. Οι σχετικές έρευνες, όπως είναι γνωστό, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο δελτίο Τύπου, τα υπουργεία υπογραμμίζουν ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί διαχρονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της σύνδεσης της κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι κατά τα έτη 2021 και 2022 εντάχθηκαν σχετικά προγράμματα από τα τότε αρμόδια υπουργεία, βάσει του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού θεσμικού πλαισίου.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, η επιλογή των φορέων υλοποίησης πραγματοποιήθηκε μέσω ανοικτών προσκλήσεων και με εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, τα υπουργεία δεν εισέρχονται σε περαιτέρω ανάλυση ως προς το ζήτημα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της υλοποίησης των έργων, θέμα που έχει τεθεί από δημοσιεύματα και πολιτικές παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις νομικές δεσμεύσεις του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς τα συγκεκριμένα προγράμματα είχαν συμβασιοποιηθεί με αναδόχους κατάρτισης και έληγαν τυπικά στο τέλος του 2023, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα υπουργεία αναφέρουν ότι κρίθηκε αναγκαία η συνέχιση της χρηματοδότησης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγέρσεως αξιώσεων αποζημίωσης εις βάρος του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν -όπως σημειώνεται- διαβουλεύσεις με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κατέληξαν σε επιστολή της 17ης Απριλίου 2024. Με βάση την εν λόγω αλληλογραφία, δόθηκε η δυνατότητα μεταφοράς 15 έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2021–2027, εκ των οποίων τελικά 14 εντάχθηκαν, ενώ παράλληλα προβλέφθηκε η χρηματοδότηση τεσσάρων έργων από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Τα υπουργεία επιμένουν ότι όλες οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και με απόλυτη διαφάνεια. Παρ’ όλα αυτά, η χρονική συγκυρία της κυβερνητικής παρέμβασης, καθώς και το γεγονός ότι οι διευκρινίσεις δίνονται ενώ η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, αφήνουν ανοιχτά ερωτήματα ως προς τον τρόπο άσκησης εποπτείας και την έγκαιρη πολιτική διαχείριση της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, τον τελικό λόγο θα έχουν οι αρμόδιες δικαστικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ το ζήτημα της διαχείρισης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

