search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 12:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 10:18

Χίος: 19χρονη δέχθηκε επίθεση με πέτρα από τον σύντροφό της

11.02.2026 10:18
xios new

Με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε χθες βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου 19χρονη κοπέλα, η οποία είχε δεχτεί επίθεση από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε το επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Μυρσινιδίου, στο Βροντάδο, και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Υπήρξε έντονη κινητικότητα της αστυνομίας, ώστε να συλλάβουν τον 33χρονο άντρα, ο οποίος να σημειωθεί ότι έχει απασχολήσει και παλαιότερα την αστυνομία, ενώ έμενε στο σπίτι της συντρόφου του.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα το πρωί της Τετάρτης, 11/2, για τον εντοπισμό του, αφού παραμένει ασύλληπτος.

Η 19χρονη είχε δεχτεί τρία χτυπήματα στο κεφάλι με πέτρα και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψε συνοδεία της αστυνομίας σπίτι της.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν, ότι η κοπέλα ήταν παλιότερα στην «Κιβωτό του Κόσμου» και μένει μόνη της στη Χίο.

Διαβάστε επίσης

Τα κενά που «στοιχειώνουν» την υπόθεση κατασκοπείας του σμήναρχου

Κύπριος καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και εμπρησμό συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

Σοκ στο Ηράκλειο: Πρώην πρωταθλητής εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
angelina_jolie-new
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

gerardos_1
BUSINESS

Η ζωή του Γιώργου Γεράρδου που έκανε το Πλαίσιο συνώνυμο της τεχνολογίας –  Από φοιτητής με δανεικά λεφτά και ένα μαγαζί 12 τετραγωνικών, σε έναν μεγαλοεπιχειρηματία

alexia_evert_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: «Πήγε για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε ανάπηρος – “Τι του κάνανε του ανθρώπου”, μου λέγανε στο εξωτερικό» (video)

britney-spears-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της

mitsotakis_erdogan_ankara_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Τι θα προβάλλει η κάθε πλευρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

mitsotakis erdogan karystianou papagopoulos
ΚΑΛΧΑΣ

Μητσοτάκης – Ερντογάν και οι γάτες Αγκύρας, η διπλή ανησυχία της Καρυστιανού, η χαμένη τιμή του ΠΑΣΟΚ και γιατί γλίτωσε το 2023 ο Παναγόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 12:26
angelina_jolie-new
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

gerardos_1
BUSINESS

Η ζωή του Γιώργου Γεράρδου που έκανε το Πλαίσιο συνώνυμο της τεχνολογίας –  Από φοιτητής με δανεικά λεφτά και ένα μαγαζί 12 τετραγωνικών, σε έναν μεγαλοεπιχειρηματία

alexia_evert_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: «Πήγε για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε ανάπηρος – “Τι του κάνανε του ανθρώπου”, μου λέγανε στο εξωτερικό» (video)

1 / 3