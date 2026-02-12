search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 09:39

Aπεργία σήμερα Τσικνοπέμπτη για τα delivery της efood

12.02.2026 09:39
EFOOD NEW

Όσοι σκοπεύουν να παραγγείλουν σήμερα, Τσικνοπέμπτη για να τσικνίσουν σπίτι τους, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτούν.

Σήμερα τα delivery και οι διανομείς της efood προχωρούν σε 24ωρη απεργία.

Εκτός από το σωματείο της Αττικής στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, της Καλαμάτας και του Βόλου, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται παραδόσεις μέσω της πλατφόρμας.

Η 24ωρη απεργία αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση των στάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στις 28 και 29 Νοεμβρίου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα από πλευράς εργαζομένων ότι «δεν πρόκειται να αποδεχτούμε άλλο την αδιαλλαξία της εταιρείας.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, η efood συνεχίζει να αποφεύγει τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα στο κρίσιμο ζήτημα των συναδέλφων freelancers, όπου παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η αδιαφάνεια του αλγορίθμου, οι αμοιβές, καθώς και η υγεία και ασφάλεια στην εργασία» καταλήγουν οι εργαζόμενοι.

Διαβάστε επίσης

Κυπαρισσία: Πάνω από 2 ώρες προσπαθούσαν να επαναφέρουν οι γιατροί το 3χρονο παιδί που ξεψύχησε

Λαμία: Ανήλικος «τρύπωσε» σε περίπτερο και άρπαξε τσάντα, συνελήφθη ο πατέρας του που χρησιμοποίησε τις κλεμμένες κάρτες

Άγιος Παντελεήμονας: Έριξε κουτουλιά και προσπάθησε να πνίξει με κασκόλ τη σύντροφό του – «Θα σε σκοτώσω αν φωνάξεις την αστυνομία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MERKEL NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκελα Μέρκελ: «Να επιστρέψω στην πολιτική; Αυτό αποκλείεται»

kerameos_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ

Dacia-Sandero-Stepway-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το compact crossover που σου γλιτώνει 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

vidali-new
LIFESTYLE

Μαίρη Βιδάλη: «Γινόμουν φίλη με τις συζύγους συνεργατών μου για να αποφεύγω τη σεξουαλική παρενόχληση» (Video)

Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Top 5 των SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα – Λίστα 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:24
MERKEL NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκελα Μέρκελ: «Να επιστρέψω στην πολιτική; Αυτό αποκλείεται»

kerameos_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ

Dacia-Sandero-Stepway-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το compact crossover που σου γλιτώνει 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

1 / 3