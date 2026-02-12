Aπεργία σήμερα Τσικνοπέμπτη για τα delivery της efood

Όσοι σκοπεύουν να παραγγείλουν σήμερα, Τσικνοπέμπτη για να τσικνίσουν σπίτι τους, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτούν.

Σήμερα τα delivery και οι διανομείς της efood προχωρούν σε 24ωρη απεργία.

Εκτός από το σωματείο της Αττικής στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, της Καλαμάτας και του Βόλου, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται παραδόσεις μέσω της πλατφόρμας.

Η 24ωρη απεργία αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση των στάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στις 28 και 29 Νοεμβρίου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα από πλευράς εργαζομένων ότι «δεν πρόκειται να αποδεχτούμε άλλο την αδιαλλαξία της εταιρείας.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, η efood συνεχίζει να αποφεύγει τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα στο κρίσιμο ζήτημα των συναδέλφων freelancers, όπου παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η αδιαφάνεια του αλγορίθμου, οι αμοιβές, καθώς και η υγεία και ασφάλεια στην εργασία» καταλήγουν οι εργαζόμενοι.

